Nuovo Puc ad Alghero, la Lega chiede trasparenza e partecipazione: “Non sia una corsa verso il traguardo”

Intervento della sezione cittadina della Lega sul percorso di definizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Alghero. A prendere posizione è il direttivo locale — composto da Michele Pais, Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi e Sarah Boete — che in una nota esprime perplessità sul metodo seguito dall’amministrazione Cacciotto, sollecitando un passaggio di illustrazione pubblica prima della discussione in aula.

“Serve un confronto vero con cittadini, imprese e categorie produttive. La pianificazione urbanistica deve guardare al futuro, rispondere alle esigenze del territorio e andare oltre gli equilibri politici di una singola amministrazione”, esordisce il direttivo, sottolineando che il nuovo strumento urbanistico “non può essere affrontato con superficialità, né con la sola preoccupazione di arrivare alla sua approvazione”. Pur riconoscendo che la città abbia bisogno da tempo di un nuovo Piano, gli esponenti della Lega ritengono che “sarebbe stato necessario un percorso diverso, caratterizzato da maggiore confronto, trasparenza e attenzione alle reali esigenze del territorio”.

Nel documento vengono richiamate anche le recenti dinamiche interne alla coalizione di governo cittadino: “Le difficoltà emerse anche all’interno della stessa maggioranza e il rinvio delle scadenze inizialmente annunciate confermano la necessità di una riflessione sul metodo adottato. Non basta fissare una nuova data per portare il Piano in Consiglio comunale: occorre prima chiarire quale idea di città si intenda realizzare e verificare che le scelte siano realmente condivise e sostenibili”. Secondo il partito, il Puc “non può essere considerato soltanto un atto da portare in Consiglio comunale per chiudere una pratica amministrativa”, poiché dietro di esso “ci sono le aspettative dei cittadini, le proprietà delle famiglie, il lavoro delle imprese e le prospettive di sviluppo di un’intera comunità”.

Il direttivo lamenta la mancanza di un dialogo preventivo con il tessuto socio-economico locale: “Ci saremmo aspettati un coinvolgimento più ampio e un confronto concreto con le categorie economiche, i professionisti, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini. Non basta mettere a disposizione un documento e attendere che arrivino le osservazioni. Serve ascoltare prima, discutere, approfondire e correggere ciò che non convince”. L’obiettivo indicato è quello di “coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e qualità della vita”, dando risposte “a chi vuole investire, a chi opera nel turismo, alle imprese agricole e artigiane, ai professionisti e a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla crescita del territorio”.

Tra i nodi specifici sollevati nella nota rientrano l’emergenza abitativa e la sanità. Sul primo punto, la Lega evidenzia che la pianificazione deve favorire “l’accesso alla casa, il recupero degli immobili inutilizzati e nuove opportunità abitative per giovani coppie e famiglie, senza trascurare gli interventi di edilizia sociale”, poiché “non si può parlare del futuro di Alghero senza affrontare le difficoltà di chi oggi fatica a trovare un’abitazione a prezzi sostenibili”. Riguardo al nuovo ospedale, si legge che “la sua localizzazione e le infrastrutture necessarie non possono essere considerate esclusivamente una scelta politica o amministrativa”, trattandosi di una decisione strategica “che deve essere accompagnata da valutazioni tecniche, trasparenza e un adeguato confronto pubblico”.

“Non chiediamo di bloccare il percorso urbanistico, né di rallentarlo inutilmente. Chiediamo che venga reso finalmente partecipato e condiviso. Alghero non può arrivare a una discussione consiliare senza che la comunità abbia avuto la possibilità di conoscere e approfondire le scelte che condizioneranno il territorio per i prossimi decenni. La fretta di rispettare una scadenza non può prevalere sulla necessità di assumere decisioni ponderate, trasparenti e nell’interesse generale”, prosegue la nota.

Da qui la richiesta formale rivolta alla giunta: “Chiediamo all’Amministrazione Cacciotto che il Piano venga illustrato pubblicamente prima del suo esame nelle sedi istituzionali, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria e garantendo tempi adeguati per raccogliere osservazioni e contributi da parte della cittadinanza, delle categorie economiche, degli ordini professionali e delle associazioni”.

“Alghero non ha bisogno di un PUC costruito attorno alle esigenze di una maggioranza politica o alle scadenze di una consiliatura. Ha bisogno di uno strumento urbanistico capace di guardare oltre il mandato amministrativo, creare opportunità, attrarre investimenti, valorizzare le proprie risorse e tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico”, conclude il direttivo della Lega Alghero, invitando l’amministrazione “a fermarsi a riflettere, aprire un confronto vero e non considerare il percorso di approvazione una semplice corsa verso il traguardo”, perché “il futuro della città appartiene ai cittadini e alle generazioni future, non soltanto a chi oggi amministra Palazzo comunale”.