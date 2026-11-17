Nuovo piano urbanistico, Sasso (Iniziativa Alghero): «Dimentichiamoci il Piazzale della Pace così com’è»

Il futuro del fronte mare cittadino torna al centro del dibattito politico e urbanistico. A lanciare l’allarme sull’assetto di una delle aree più strategiche della città è Francesco Sasso, presidente di Iniziativa Alghero, che accende i riflettori sulle previsioni legate al nuovo piano urbanistico.

«Dimentichiamoci il Piazzale della Pace» è il monito netto con cui Sasso sintetizza gli effetti della proposta progettuale, che prevederebbe l’inserimento di nuove volumetrie proprio nell’attuale grande spazio aperto a ridosso del porto.

Nel dettaglio, secondo quanto evidenziato dall’esponente di Iniziativa Futura, l’ipotesi sul tavolo punta alla realizzazione di un vero e proprio polo civico pensato per centralizzare diverse attività e funzioni pubbliche: dagli uffici comunali ai servizi dedicati alle attività portuali, fino a spazi destinati alla cultura e al tempo libero.

A destare particolare attenzione sono però le dimensioni ipotizzate per le nuove strutture: le linee guida indicherebbero infatti che le altezze massime dei fabbricati non dovranno superare l’altezza media degli edifici retrostanti, aprendo di fatto alla possibilità di costruire immobili fino a cinque o sei piani. Un intervento che, se confermato, ridisegnerebbe radicalmente lo skyline e la fruibilità dell’intera area.