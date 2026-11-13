Nuovi spazi per gli amici a quattro zampe ad Alghero: individuati dieci quartieri

L’Amministrazione compie un nuovo passo avanti nella tutela del benessere animale e nella valorizzazione degli spazi pubblici. La Giunta guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, ha approvato l’individuazione di dieci nuove aree sperimentali di sgambamento per cani.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire luoghi sicuri, attrezzati e inclusivi per la socializzazione e l’attività motoria degli amici a quattro zampe registrati sul territorio comunale, rispondendo alle numerose richieste pervenute dai residenti e favorendo al contempo il decoro urbano. L’intervento coprirà gran parte del perimetro cittadino con una distribuzione il più possibile omogenea, così da garantire un servizio di prossimità ed evitare lunghi spostamenti ai proprietari.

L’individuazione formale dei perimetri da parte della Giunta è frutto anche del dialogo con i rappresentanti dei comitati di quartiere, in particolare del Centro Storico e della Pietraia, che hanno indicato le aree più idonee nelle rispettive zone. Gli spazi interessati sono: zona Caragol, il Carmine, via Costa, via Barraccu, via Kennedy (angolo via Toda), Fertilia, La Pietraia (parco Luther King), via Sardegna, Taulera e Centro Storico (giardini Lepanto).

Inizia ora la fase di progettazione e realizzazione degli interventi, dando priorità a quelli di più semplice e immediata attuazione. Per l’allestimento delle aree — che prevede recinzioni, panchine, cestini, segnaletica ed eventuali punti acqua, oltre a illuminazione e attrezzature per l’agility dog — sono disponibili 90 mila euro da fondi di bilancio.

“Con questo investimento vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze di numerosi cittadini e, al contempo, promuovere una cultura del rispetto verso gli animali e gli spazi condivisi”, afferma Raniero Selva. “La fase sperimentale – aggiunge l’Assessore all’Ambiente – consentirà inoltre di raccogliere elementi utili per eventuali aggiornamenti del regolamento comunale e del disciplinare di utilizzo delle aree di sgambamento”.