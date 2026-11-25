Nuova vita per l’ex Mercato civico: nascerà lo “Spazio Polivalente ExMer”

Prende forma il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato civico di via Sassari, destinato a rinascere sotto una nuova veste pubblica e multifunzionale con il nome di “Spazio Polivalente ExMer”. L’obiettivo dell’intervento è valorizzare lo storico immobile attraverso un restauro mirato a destinarlo a usi culturali, espositivi e museali. La Giunta dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest ha approvato ieri il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) con relativo finanziamento, pari a 550 mila euro, per il primo lotto di lavori. L’operazione segna un punto di svolta nella rigenerazione urbana della città, ripensando profondamente l’identità dell’edificio: da antico punto di riferimento per il commercio quotidiano a centro dinamico dedicato alla cultura, all’arte e alla socialità.

«Con l’approvazione di questo primo lotto compiamo un passo decisivo per restituire alla città un pezzo importante della sua storia e della sua identità – dichiara il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto –. L’ex Mercato di via Sassari non sarà soltanto un contenitore ristrutturato, ma uno spazio vivo, flessibile e pienamente integrato nel sistema culturale cittadino. Sarà un nuovo luogo di aggregazione e crescita, capace di accogliere mostre, attività didattiche ed eventi, rispondendo alle esigenze di associazioni, artisti e cittadini».

Gli interventi previsti sono stati individuati sulla base delle criticità emerse negli ultimi anni e suddivisi per ambiti funzionali. La priorità riguarda le coperture, con la sostituzione e la rifunzionalizzazione del sistema di apertura meccanico e automatizzato. Completano il quadro progettuale la regimentazione delle acque meteoriche, il rifacimento dei servizi igienici e la riqualificazione di murature e intonaci.

«Per decenni il mercato civico ha rappresentato un presidio di socialità, relazione e vita quotidiana per tutto il quartiere e per l’intera città – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro –. Con questo intervento tecnico non ci limitiamo a mettere in sicurezza e risanare l’edificio, ma progettiamo spazi pensati per favorire l’incontro, la partecipazione e la condivisione. Vogliamo che l’ExMer torni a essere una casa aperta ai cittadini, capace di tenere insieme memoria storica e nuove forme di aggregazione». Per l’Assessora allo Sviluppo Economico e Turismo Ornella Piras “l’intervento rappresenta un passo in avanti nel lavoro che stiamo portando avanti nel porre l’enogastronomia e le eccellenze del territorio al centro della nostra programmazione turistica e culturale. La strada è quella giusta: vogliamo trasformare questo spazio storico in un hub moderno in grado arricchire l’offerta della città”. Articolato in tre zone – i locali deposito su via Sassari, l’area centrale con corte e l’ex officina comunale – il futuro ExMer diventerà un complesso riconoscibile e modulabile. Il progetto prevede la realizzazione di un’area reception su via Sassari e di spazi espositivi calibrati in base all’affluenza di pubblico: una prima zona più ampia e una seconda più raccolta, suddivisa in ambienti riservati idonei a ospitare proiezioni e aule didattiche.

Conclusa questa fase, l’iter amministrativo si sposta ora negli uffici del Comune di Alghero, dove il settore delle Opere Pubbliche prenderà in carico la pratica per avviare la progettazione esecutiva e la successiva gara d’appalto.