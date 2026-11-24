Nuova luce nella Cittadella dello Sport, la soddisfazione di Di Nolfo per l’inizio dei lavori

«Con estremo orgoglio oggi vedo iniziare i lavori di illuminazione pubblica su via della Tramontana. Grazie a un finanziamento della Regione Sardegna, l’arteria principale della Cittadella dello Sport avrà letteralmente nuova luce». Così il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo commenta l’avvio dell’intervento, finanziato con 125 mila euro stanziati dalla Regione Sardegna su sua proposta con la variazione di bilancio del 2024 (L.R. 19/2024).

I lavori prevedono l’installazione di circa 25 nuovi punti luce a LED lungo l’asse viario che collega via del Ponente a via dell’Ostro, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità alla Cittadella dello Sport.

«Questo intervento nasce dall’ascolto delle famiglie e dei giovani atleti che quotidianamente frequentano gli impianti sportivi in condizioni di scarsa sicurezza. Da consigliere comunale avevo presentato e fatto approvare un ordine del giorno per l’illuminazione di questa strada; successivamente, da componente del Parlamento sardo, ho lavorato per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera – sottolinea Di Nolfo –. Oggi, grazie alla collaborazione tra Regione e Comune, diamo una risposta concreta alle esigenze della comunità algherese e contribuiamo alla riqualificazione di un’area strategica per lo sport della nostra città».

L’opera pubblica migliorerà la fruibilità dell’intera zona, che ospita numerose strutture sportive e di rilevanza sociale: dal centro sportivo “Pino Cuccureddu” fino all’area del tennis, ai campi da baseball e da padel, passando per la pista di atletica e Villa Maria Pia.

«Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Alghero, in particolare al sindaco Cacciotto, al presidente della Commissione Opere Pubbliche Gianni Occhioni, alla vicepresidente del Consiglio comunale Anna Arca Sedda e all’assessore alla Mobilità Roberto Corbia, per l’attenzione riservata alla sicurezza di questa zona dalla forte vocazione sportiva» conclude Di Nolfo.