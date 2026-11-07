Notte di tensione ad Alghero: scantinato in fiamme e palazzo svuotato in fretta

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri ad Alghero, dove una palazzina è stata fatta sgomberare interamente in via precauzionale a seguito di un’emergenza scattata nei locali tecnici interrati.

L’allarme è scattato quando i residenti hanno notato segnali anomali provenire dal vano seminterrato di un edificio situato in via Vittorio Giglio, in località il Carmine. La macchina dei soccorsi si è mossa tempestivamente: sul posto sono confluite le squadre dei vigili del fuoco per arginare la situazione di pericolo. Una volta effettuati i riscontri tecnici, l’origine del problema è stata individuata in un malfunzionamento che ha interessato il pacco batterie di un impianto fotovoltaico privato.

Vista la potenziale criticità legata ai dispositivi di accumulo energetico, la direzione delle operazioni ha optato per l’immediata evacuazione dello stabile, così da tuttere l’incolumità delle famiglie residenti.

La complessità della matrice energetica ha reso necessario l’innesto di competenze specialistiche: dalla centrale operativa provinciale di Sassari è infatti sopraggiunto il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi chimiche sui fumi di combustione. Sotto la direzione del funzionario di turno, le squadre hanno gestito la complessa fase di rimozione e messa in sicurezza dell’accumulatore danneggiato.

Sul posto si è registrata anche la vicinanza delle istituzioni locali: il Comune ha attivato i protocolli di supporto alla popolazione, garantendo assistenza logistica agli inquilini costretti a lasciare gli appartamenti fino al definitivo via libera e al rientro in totale sicurezza nelle proprie abitazioni.