“Non solo novembre”, una settimana di mobilitazione contro la violenza di genere tra Sassari, Olbia e Alghero

Non una singola giornata e nemmeno un solo mese per affrontare un’emergenza che, in realtà, è un fenomeno strutturale. Con questo spirito nasce nel Nord Sardegna “Non solo novembre”, un percorso collettivo che mette in rete diciotto tra associazioni, collettive e realtà sociali del territorio, unite dalla volontà di contrastare la violenza di genere attraverso pratiche condivise, mobilitazione e partecipazione attiva. L’iniziativa parte dalla necessità di scardinare una narrazione che continua a raccontare femminicidi, transcidi e abusi come episodi isolati o semplici “raptus”, ignorando come la violenza attraversi trasversalmente ogni ambito della società. Per i promotori non basta più ricordare le vittime una volta all’anno con fiaccolate o dichiarazioni istituzionali di circostanza: serve un impegno concreto e continuativo. Da questa consapevolezza prende forma una rete transfemminista plurale e trasversale che, tra il 21 e il 28 novembre, animerà le piazze e gli spazi culturali di Sassari, Olbia e Alghero.

Il calendario si apre sabato 21 novembre con un triplo appuntamento. A Sassari, alle 17, il Cinema Teatro San Francesco ospiterà la proiezione di La rete della Kefiah, seguita alle 18 dal sit-in in Piazza del Comune in occasione del Trans Day of Remembrance, per trasformare il ricordo delle vittime di transfobia in resistenza collettiva. In contemporanea, a Olbia, la sede del CSV in via Trentino accoglierà alle 16:30 il seminario Parole che includono.

Il programma prosegue poi ad Alghero con due giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla salute: nella mattinata del 23 novembre, all’Ospedale Civile di via Don Minzoni, verrà inaugurata Un’aiuola contro la violenza, mentre il 24 novembre, nella Sala Conferenze Lo Quarter, si terrà un incontro pubblico con una tavola rotonda realizzata insieme al reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Il cuore della mobilitazione batterà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative simultanee in più città. A Sassari, alle 17:30, la Fondazione di Sardegna ospiterà il convegno Insieme per azzerare le disuguaglianze, mentre alle 18 in Piazza Giulia Cecchettin si terrà il presidio NSN chiama la GIEV. Alla stessa ora, a Olbia, gli spazi delle Casermette in via Mameli faranno da cornice a un incontro di letture condivise. Venerdì 27 novembre, alle 20:30, l’attenzione si sposterà sul linguaggio del teatro allo Spazio TEV di Li Punti, a Sassari, dove la compagnia Ndaipori Teatro porterà in scena Konvivir, uno spettacolo che indaga la violenza domestica e psicologica nascosta dietro il controllo e il possesso nella coppia.

Il gran finale è previsto per sabato 28 novembre a Sassari con un corteo transfemminista che partirà alle 18 da Piazza d’Italia per attraversare le vie del centro, rivendicando il diritto all’autodeterminazione e alla libertà sui propri corpi e sulle proprie relazioni.

L’ambizione della rete — composta da AGEDO Nord Sardegna, CAM Sardegna, CLIP, Collettiva Barrosa, Collettivo Strasura, Comitato Fermiamo la Guerra Sassari, Emergency Sassari, Ischire, MOS, Non Una Di Meno Nord Sardegna, NoiDonne2005, Officine Condivise, Pensare il Femminile – UniSS, Rete delle Donne Alghero, Resiste Sassari, Studentə per la Palestina Sassari, Theatre en Vol e Trans Support Sassari — è però quella di non spegnersi alla fine del mese. «Siamo stanchi di contare i corpi delle persone uccise», spiegano gli organizzatori in una nota congiunta, ribadendo la volontà di costruire uno spazio permanente di confronto e alleanze capace di incidere nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni. «Vogliamo una società in cui nessuno debba vivere nella paura o sia lasciato solo: la nostra risposta alla violenza è collettiva, perché la libertà di ciascuno riguarda tutti». La mobilitazione resta aperta all’intera cittadinanza.