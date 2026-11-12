Nel quartiere di Sant’Agostino arriva “Contos’ e Foghile” per il Festival Ammajare OFF

Un pomeriggio dedicato alla dimensione spirituale, alle leggende della tradizione sarda e alla narrazione orale attorno al fuoco. Sabato 14 novembre 2026, Largo Guillot, nel quartiere di Sant’Agostino ad Alghero, ospiterà “Contos’ e Foghile”, il nuovo appuntamento della rassegna culturale Festival Ammajare OFF.

L’iniziativa propone un percorso tra simboli e suggestioni che spazia dalle figure ancestrali delle panas — le leggendarie creature della tradizione isolana — fino all’esplorazione introspettiva delle vite precedenti. Cuore della manifestazione sarà l’atmosfera legata al tema di “Amor Fati”, opera di Consuelo Pinna, che prenderà forma attraverso racconti condivisi intorno a un braciere acceso per rievocare l’antica consuetudine comunitaria dello stare insieme.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 16:00 con l’apertura e l’introduzione affidate al Comitato Area Sant’Agostino. Alle 16:30 seguirà la presentazione del libro “Amor Fati” di Consuelo Pinna, mentre alle 17:00 è prevista l’accensione del braciere con l’avvio dei racconti attorno al fuoco. A chiudere gli interventi in scaletta, alle 17:15, saranno la performance e la lettura letteraria curate dalle allieve del Teatro Ichnu. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà inoltre attivo uno spazio dedicato a chi vorrà sperimentare la lettura delle carte, prima del rinfresco finale aperto a tutti i partecipanti.

L’appuntamento algherese è organizzato dall’associazione Intrecci Culturali in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino e la Libreria il Manoscritto, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. L’evento si inserisce nel più ampio cartellone regionale di Ammajare OFF, promosso da Intrecci Culturali sotto la direzione artistica di Giampaolo Cassitta, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Siligo e della Rete città delle streghe, e con il supporto organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.