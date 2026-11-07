Nascita del nuovo Comitato di Quartiere Sant’Agostino: grande partecipazione all’Assemblea Costituente

Partecipazione ed entusiasmo ieri sera nel quartiere Sant’Agostino per l’Assemblea Costituente del nuovo Comitato di Quartiere. La cittadinanza ha risposto con grande affluenza, confermando la forte volontà di aggregazione, condivisione e impegno civico per il futuro della comunità locale.
I lavori sono stati aperti da Luca Pais, che ha guidato l’assemblea nell’elezione delle cariche temporanee per la fase di transizione. Il Prof. Antonio Farris è stato nominato Presidente, mentre Luca Pais assumerà il ruolo di Segretario.
Un momento particolarmente toccante della serata è stato l’intervento del Prof. Farris, che ha ripercorso la storia e l’eredità dei precedenti comitati di quartiere, tracciando un ponte ideale tra il passato e le sfide future. Successivamente, si è entrati nel vivo dei passaggi istituzionali con la discussione e l’approvazione all’unanimità degli atti fondamentali — Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento per la Consultazione Elettorale —, illustrati nel dettaglio da Luca Pais.
Con l’approvazione del Regolamento Elettorale è partita ufficialmente la raccolta delle candidature per i cittadini che desiderano far parte del nuovo Consiglio Direttivo. I moduli di adesione possono essere richiesti tramite messaggio alla pagina Facebook del Comitato di Quartiere Sant’Agostino Alghero, inviando un’e-mail all’indirizzo cdqsantagostinoalghero@gmail.com oppure contattando telefonicamente il numero 368 3784570.
Il termine ultimo per la riconsegna dei moduli compilati, sia a mano sia via e-mail, è fissato per le ore 20:00 di domenica 22 novembre, così da garantire la massima visibilità a tutti i candidati nella settimana successiva. Il percorso partecipativo culminerà poi domenica 29 novembre con le consultazioni elettorali aperte a tutti i residenti per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Gli organizzatori rivolgono infine un ringraziamento speciale alla Parrocchia SS. Nome di Gesù e a Don Manuel per l’ospitalità e per aver messo a disposizione la sede che ospiterà le future attività del comitato.