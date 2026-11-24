Nasce “Sapori di Comunità”: intesa tra l’Istituto Roth e Conad Nord Ovest per formare gli studenti dell’Alberghiero

Rafforzare il legame tra formazione scolastica, mondo del lavoro e comunità locale, promuovendo al contempo una cultura dell’alimentazione consapevole e la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio. È questo l’obiettivo di “Sapori di Comunità”, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth – Piazza Sulis IPSAR IPIA” di Alghero e i soci Conad Nord Ovest dei punti vendita di Alghero e Sassari, main partner dell’iniziativa per l’anno scolastico 2026/2027.

Il protocollo d’intesa è stato firmato oggi nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede del Liceo per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, alla presenza del direttore Rapporto Soci Sardegna di Conad Nord Ovest, Michele Orlandi, e del dirigente scolastico dell’Istituto, Angelo Parodi. All’incontro hanno partecipato anche il dirigente del Comune di Alghero Alessandro Alciator, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e i soci Francesco Seu, Gianni Poddi, Manuela Lorenzoni, Riccardo Giusti e Pietro Sogos, presenti anche a nome degli altri soci Conad Nord Ovest del territorio.

L’iniziativa punta a trasformare le esperienze didattiche in occasioni concrete di crescita professionale e culturale, riconoscendo il ruolo strategico della scuola e delle imprese nella tutela della qualità e delle filiere locali. Al centro del percorso ci saranno gli studenti dell’indirizzo alberghiero che, coordinati anche grazie all’impegno del docente promotore Umberto Dacrema, prenderanno parte a laboratori esperienziali, showcooking, degustazioni ed eventi educativi realizzati con materie prime fornite da Conad.

Accanto alla pratica ai fornelli, i ragazzi realizzeranno ricette, contenuti multimediali e materiali informativi per raccontare il valore dei prodotti e il dialogo tra tradizione gastronomica e innovazione. Le attività saranno inoltre integrate nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, orientamento ed educazione civica. Il calendario prevede sia momenti di confronto diretto tra studenti e soci imprenditori nella sede di piazza Sulis — con la preparazione di piatti per mettere alla prova le competenze acquisite — sia eventi dimostrativi e divulgativi ospitati direttamente negli spazi dei punti vendita Conad.

«Crediamo che investire nella formazione dei giovani significhi investire concretamente nel futuro dei territori in cui operiamo», ha dichiarato Michele Orlandi, direttore Rapporto Soci Sardegna di Conad Nord Ovest. «Questa collaborazione nasce dalla volontà di mettere a disposizione della scuola non solo risorse, ma anche competenze, esperienza e un rapporto diretto con il mondo del lavoro. “Sapori di Comunità” offre ai ragazzi strumenti utili a costruire il proprio futuro professionale, valorizzandone il talento».

Sulla stessa linea il dirigente scolastico Angelo Parodi: «”Sapori di Comunità” rappresenta un’opportunità per avvicinare ulteriormente il mondo della scuola a quello delle imprese, creando occasioni autentiche di apprendimento e favorendo la crescita di competenze professionali e trasversali. Allo stesso tempo, testimonia l’importanza di una rete territoriale capace di investire nei giovani e di riconoscere nella formazione una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità».