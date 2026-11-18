Musica e solidarietà per il Canile Primavera: giovedì serata di beneficenza con Moses Concas

Alghero si mobilita per il Canile Primavera con una serata all’insegna della musica, della solidarietà e dell’amore per gli animali. L’iniziativa, organizzata insieme a Moses Concas, assume oggi un significato ancora più importante dopo il grave incendio che ha recentemente colpito la struttura.

Giovedì 19 novembre, all’ Ego Club di Alghero, si terrà ”Moses per il Canile Primavera”, una serata di beneficenza nata con l’obiettivo di sostenere il canile e i suoi ospiti attraverso la musica e la partecipazione della comunità.

L’appuntamento era stato organizzato già prima dell’incendio che nei giorni scorsi ha reso inutilizzabile uno dei magazzini della struttura, distruggendo attrezzature, gabbie, trasportini, stufette, ventilatori e diversi materiali indispensabili per la gestione quotidiana del canile. Un episodio, dovuto ad un fulmine, che ha provocato ingenti danni materiali e che rende ancora più urgente e preziosa la mobilitazione a sostegno della struttura.

Protagonista della serata sarà Moses Concas, musicista sardo, conosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo stile originale che unisce armonica, beatbox e sonorità contemporanee. La sua notorietà è cresciuta nel 2016 con la vittoria di Italia’s Got Talent, dove ha conquistato pubblico e giuria grazie al suo talento e alla sua particolare identità musicale. Negli anni ha portato la propria musica sui palchi italiani e internazionali, contribuendo a far conoscere anche attraverso le sue sonorità la creatività e la cultura musicale della Sardegna.

Una parte importante dell’incasso della serata sarà devoluta al Canile Primavera, per contribuire alle necessità della struttura e sostenere il lavoro di ripristino dopo i danni subiti.

La solidarietà non si fermerà alla raccolta dei fondi. Nello spazio all’aperto dell’Ego Club saranno presenti i volontari dell’associazione DNA Randagio, che raccoglieranno donazioni di materiale utile per gli animali: cibo per cani e gatti, coperte, giornali e tutto ciò che potrà contribuire al loro benessere.

L’invito è rivolto a tutta la città e a chiunque voglia partecipare, trasformando una serata di musica e divertimento in un’occasione concreta per aiutare. In un momento così difficile, la vicinanza e il contributo di ciascuno possono fare la differenza.