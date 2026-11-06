Musica e lingua per i più piccoli: ad Alghero ripartono i corsi di tamburo in dialetto

La delegazione algherese di Plataforma per la Llengua dà continuità a un progetto che unisce musica e trasmissione della lingua. Il progetto nasce da un’idea di Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, e consiste in un laboratorio di tamburo tradizionale rivolto a bambini e bambine di diverse età, svolto interamente in algherese. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un gruppo giovanile di tamburini che promuova l’uso sociale della lingua tra i partecipanti.

Dalla sua nascita, avvenuta lo scorso anno, il gruppo si è esibito in occasione di diverse celebrazioni tradizionali di Alghero, come la festa de Sant Joan de la Porta Llatina (5 maggio) e la processione per il Foc de Sant Joan, con l’accensione del falò attraverso la Flama del Canigó (23 giugno). Il gruppo si è esibito durante le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina e la processione per il Foc de Sant Joan.

Il laboratorio è rivolto a bambini e bambine di diverse età e le lezioni saranno tenute da Paolo Zuddas, affiancato da Daniela Curedda e Anna Rita Manunta. Le lezioni musicali saranno tenute dal maestro di percussioni Paolo Zuddas, affiancato da Daniela Curedda e Anna Rita Manunta in qualità di tutor linguistiche. La musica è una componente importante del patrimonio culturale algherese e rappresenta uno straordinario strumento di trasmissione della lingua.

Le lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca Catalana de l’Alguer con cadenza settimanale. Le lezioni, con cadenza settimanale, si svolgeranno presso la sede di Plataforma per la Llengua ad Alghero (carrer de Pa i Aigua / via Ardoino 44) e riprenderanno il prossimo 10 novembre. Gli interessati possono iscriversi contattando l’associazione all’indirizzo di posta elettronica plalguer@plataforma-llengua.cat.

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La delegació algueresa de Plataforma per la Llengua dona continuïtat a un projecte que uneix música i transmissió de la llengua. Lo projecte naix de una idea de Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua a l’Alguer, i consisteix en un laboratori de tomborino tradicional per minyons i minyones de diferents edats, realitzat completament en alguerés. La iniciativa té la finalitat de crear un grup juvenil de tomborinos que promogui l’ús social de la llengua entre los participants.

De la sua creació l’any passat, lo grup s’és exhibit en diverses celebracions tradicionals de l’Alguer, com la festa de Sant Joan de la Porta Llatina (5 de maig) i la processó pel Foc de Sant Joan amb l’encesa del foc amb la Flama del Canigó (23 de juny). Lo grup s’és exhibit durant les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina i la processó pel Foc de Sant Joan.

Lo laboratori és per minyons i minyones de diferents edats i l’encarregat de les lliçons siguerà Paolo Zuddas, acompanyat de Daniela Curedda i Anna Rita Manunta. L’encarregat de les lliçons musicals siguerà lo mestre de percussió Paolo Zuddas, acompanyat de Daniela Curedda i Anna Rita Manunta com a tutores lingüístiques. La música és una component important del patrimoni cultural alguerés i representa un instrument extraordinari de transmissió de la llengua.

Les lliçons tengueran lloc a la Biblioteca Catalana de l’Alguer amb freqüència setmanal. Les lliçons, amb freqüència setmanal, tengueran lloc a la seu de Plataforma per la Llengua l’Alguer (carrer de Pa i Aigua / via Ardoino 44) i se reprengueran lo pròxim 10 de novembre. Los interessats se poden inscriure contactant l’associació a l’endiriç de posta electrònica plalguer@plataforma-llengua.cat.