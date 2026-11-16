MMA, trionfo tricolore per la Bad Boys Sassari: Samuele Arca è campione italiano, bronzo per Paolo Spanedda

Doppio risultato di prestigio per la Bad Boys Fight Club Sassari ai Campionati italiani di MMA organizzati sotto l’egida della FIJLKAM e disputati al Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia.

A firmare l’impresa più importante è stato Samuele Arca, che si è laureato campione italiano dilettanti nella categoria Senior 62 kg. Il fighter sassarese ha conquistato il titolo al termine di una prestazione di grande autorità, chiudendo la finale per sottomissione grazie a una precisa leva al braccio dopo appena due minuti dall’inizio dell’incontro. Una vittoria netta che premia il talento, la preparazione e la determinazione dimostrati durante l’intero percorso agonistico.

Importante anche il risultato ottenuto da Paolo Spanedda, anch’egli portacolori della Bad Boys, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Men’s Amateur MMA U20 (62 kg). Un piazzamento di rilievo che arricchisce il medagliere della spedizione sassarese e conferma l’ottima crescita del settore giovanile della società.

Entrambi gli atleti sono guidati dal maestro Gianmario Mereu, che vede così ripagato il lavoro quotidiano svolto in palestra insieme a tutto lo staff tecnico. Le due medaglie conquistate rappresentano un riconoscimento significativo per l’attività della Bad Boys Fight Club e per l’intero movimento delle arti marziali miste sassaresi.

Per Samuele Arca, inoltre, il successo tricolore potrebbe aprire le porte della Nazionale: il titolo di Ostia costituisce infatti un passaggio fondamentale in vista dei Campionati mondiali di Amateur MMA, in programma a Baku, in Azerbaigian, dal 26 al 29 novembre. In attesa delle convocazioni ufficiali, l’atleta è già tornato ad allenarsi con il proprio team per farsi trovare pronto all’appuntamento internazionale.

La Bad Boys Sassari rientra dunque dalla trasferta laziale con un bilancio decisamente positivo, frutto della sinergia e della dedizione di atleti e tecnici.