Mette in vendita sul web una fisarmonica rubata: all’appuntamento si presentano i Carabinieri

Voleva vendere online una fisarmonica rubata, ma all’appuntamento per la consegna ha trovato i Carabinieri. Nella serata di domenica, i militari della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di ricettazione, un uomo nato nel 1990, sorpreso a Codrongianos mentre tentava di cedere lo strumento sottratto nei giorni precedenti da un’abitazione della provincia.

A far scattare i controlli è stato lo stesso proprietario della fisarmonica: dopo aver denunciato il furto, l’uomo ha riconosciuto il proprio strumento all’interno di un inserzione pubblicata su un sito di compravendita online e ha subito avvisato le forze dell’ordine. I Carabinieri hanno così organizzato un servizio mirato nel punto d’incontro concordato per la vendita, bloccando il trentaquattrenne al suo arrivo. La fisarmonica è stata subito recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La sua posizione ed eventuale responsabilità penale saranno definite nel corso dei successivi passaggi processuali.

In seguito all’episodio, l’Arma dei Carabinieri ricorda che gli oggetti rubati vengono spesso inseriti nel circuito del mercato secondario su internet. I cittadini che ritrovare online beni di loro proprietà sono invitati a non intervenire in prima persona, ma a segnalare tempestivamente l’annuncio tramite il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgendosi al comando più vicino.