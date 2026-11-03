Maltempo sull’Isola, codice arancione sul versante orientale

Svolta climatica in vista sull’Isola. Chiusa la fase di freddo acuto, la Sardegna si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che nella seconda parte della giornata di domani muoverà da est, portando piogge diffuse e possibili nubifragi.

I quadri previsionali dell’Arpas indicano un progressivo peggioramento a partire dal pomeriggio, con il picco critico atteso tra la serata e la mezzanotte. Sotto osservazione resta soprattutto la fascia centro-orientale – compresa tra Gallura, Baronie, Ogliastra e Sarrabus – dove la Protezione Civile ha già disposto la fase di attenzione arancione per potenziale dissesto idrogeologico.

Sulla costa ovest e nelle zone interne occidentali, al contrario, le precipitazioni resteranno marginali e si assisterà a un contestuale rialzo delle temperature.