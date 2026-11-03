Messaggi, pedinamenti e citofonate continue: arrestato uno stalker 41enne a Sassari

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sassari con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna. L’operazione è scattata a seguito di una chiamata d’emergenza al 112. La vittima ha segnalato alle forze dell’ordine le continue molestie di cui era oggetto: da diversi mesi l’uomo la contattava ripetutamente sul cellulare con messaggi insistenti, la pedinava per strada e si presentava sotto casa arrivando a suonare più volte il citofono.

Gli agenti delle Volanti sono arrivati subito sul posto, raccogliendo le testimonianze della donna e dei suoi familiari, che hanno confermato un clima di forte ansia e paura protrattosi a lungo. Proprio mentre i poliziotti si trovavano nell’abitazione per ricostruire i fatti, il 41enne ha inviato un altro messaggio alla vittima comunicandole di essere all’esterno dello stabile. I poliziotti sono scesi per ispezionare l’area circostante e lo hanno rintracciato immediatamente; fermato per un controllo, l’uomo ha fornito spiegazioni confuse e contraddittorie per giustificare la propria presenza.

La donna è stata poi accompagnata in Questura per sporgere la querela formale. Ricostruita la sequenza degli episodi e accertato il continuo stato di apprensione vissuto dalla vittima, gli agenti, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno, hanno fatto scattare le manette e condotto il 41enne in ufficio per i rilievi fotosegnaletici.

In sede di udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza.