Merito scolastico e valori dello sport: il Panathlon Alghero premia gli studenti modello

Il Panathlon Club Alghero ha celebrato l’eccellenza giovanile consegnando le tradizionali borse di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati raggiunti sia sui banchi di scuola sia nelle discipline sportive. La cerimonia si è svolta venerdì 20 novembre nell’auditorium del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, alla presenza del presidente del club, Peppinetto Musu, e di numerose autorità civili, religiose e sportive: Francesco Sanna, governatore dell’Area 13 Sardegna del Panathlon International, Raffaella Sanna, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Alghero, Giuseppe Manca, in rappresentanza del CONI provinciale di Sassari, e don Giampiero Piras, per la Curia vescovile di Alghero-Bosa.

Per le scuole primarie, grazie al contributo della Floricoltura Dimarco, sono state assegnate nove borse di studio da 90 euro ciascuna: per l’Istituto Comprensivo 1 sono stati premiati Diana Monti, Lidia Monti e Cristian Simula; per l’Istituto Comprensivo 2 i riconoscimenti sono andati a Rachele Deriu, Lucio Gerosa e Ginevra Palluca; infine, per l’Istituto Comprensivo 3, le borse sono state consegnate a Lorenzo Arghittu, Thomas Pinna e Camilla Russo. Tra gli studenti delle scuole medie, il primo premio da 700 euro è stato assegnato a Riccardo Demartis (Comprensivo 2). Sul secondo gradino del podio è salita Giorgia Nurra (Comprensivo 1), che ha ricevuto 500 euro, seguita dalla compagna di istituto Greta Valentino, premiata con 300 euro.

Agli studenti delle scuole superiori erano invece riservati i riconoscimenti intitolati a Luca e Franco Manchia. Il primo premio, del valore di 1.000 euro, è andato ad Andrea Marras del Liceo Scientifico “Fermi”, seguito dalla compagna di scuola Eleonora Pepe (600 euro). Terzo posto per Luigi Giorgio Gianorso dell’Istituto Tecnico “Angelo Roth” (500 euro) e quarto per Matilde Carabellò, anch’ella studentessa del “Roth” (400 euro).

A chiudere la serata sono stati i premi dedicati al mondo della pallavolo. Nel trentennale della scomparsa di Luca Manchia, stimato giocatore e allenatore, il Panathlon ha accolto la proposta della madre Rosanna Manca Manchia, socia del club e vedova di Franco, anch’egli panatleta. Su segnalazione delle società cittadine, sono stati assegnati tre riconoscimenti da 500 euro ciascuno a Chiara Casu (Gymnasium Volley Alghero), Chiara Piras (Aliva Volley) e Massimo Castaldi (ASD Polisportiva Sottorete), quest’ultimo premiato alla carriera e legato a Luca da trascorsi sul campo da gioco. Una menzione speciale è andata inoltre a Gabriel Cau dell’Aliva Volley.

«La serata delle borse di studio del Panathlon è stata importante e, soprattutto, emozionante», ha commentato a margine il presidente Peppinetto Musu, dando già appuntamento alla cittadinanza per il prossimo 13 dicembre, data in cui si terrà il Premio Fair Play 2026.