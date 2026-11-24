Memoria collettiva algherese, domani al Quarter nuovo appuntamento con Tonino Budruni

Prosegue il viaggio alla riscoperta delle radici e della storia cittadina. Domani, mercoledì 25 novembre, alle 18:00, la sala conferenze del Quarter ospiterà il terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla memoria collettiva della città, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

Protagonista della serata sarà lo storico, saggista e scrittore algherese Tonino Budruni, che curerà un approfondimento dal titolo “Alghero e il Mediterraneo”: un’analisi dedicata al ruolo storico, strategico e culturale ricoperto dalla città catalana all’interno del bacino mediterraneo nel corso dei secoli.

La rassegna, organizzata dall’Associazione T.E.S.A. e interamente condotta da Budruni, nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione di approfondimento su usi, costumi e trasformazioni sociali che hanno segnato l’identità algherese.

Il calendario proseguirà poi con altri tre appuntamenti, sempre alle 18:00 nella sala conferenze del Quarter. Si partirà venerdì 27 novembre con “La rivolta popolare di Alghero”, arricchita dall’analisi di un documento inedito risalente al 1945, per poi proseguire giovedì 3 dicembre con “Dal chicco di grano al pa punyat”, un excursus dedicato alla storia del pane in città. La rassegna si chiuderà infine venerdì 11 dicembre con “La Lepanto Cecchini”, incontro conclusivo dedicato all’eccellenza della ristorazione algherese nel mondo.