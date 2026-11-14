Maxisequestro nel Nuorese: 58 chili di coca nel camion, autista in manette

Un ingente quantitativo di stupefacenti, stimato dagli inquirenti attorno a una cifra di cinque milioni di euro, è stato intercettato dalle forze dell’ordine nel corso di un’operazione stradale nel territorio sardo. A finire in cella è stato un autotrasportatore locale, bloccato mentre percorreva la arteria statale 131.

L’intervento è scattato durante una normale attività di pattugliamento disposta dalla questura provinciale. Gli operanti hanno focalizzato l’attenzione su un autoarticolato dopo aver notato un forte stato di tensione nell’uomo al volante. Un’intesa ispezione dell’abitacolo ha permesso di individuare tre sporte di nylon occultate dietro alcuni bagagli: all’interno erano custoditi oltre cinquanta panetti di polvere bianca.

Per il conducente si sono aperte le porte della casa circondariale di Oristano, con l’ipotesi di reato legata al traffico illecito di sostanze. Gli uffici investigativi sono ora al lavoro per risalire alla filiera di approvvigionamento e alla rete di destinatari della merce.