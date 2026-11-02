Marine Club Alghero: Gianni Cherchi riconfermato presidente, il nuovo Direttivo si apre ai giovani

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala conferenze del Quarter, l’annuale Assemblea Generale del Marine Club Alghero. Nel corso della riunione i soci hanno approvato il bilancio consuntivo e quello di previsione, procedendo contestualmente al rinnovo degli organi direttivi per il prossimo mandato: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.

Alla guida dell’associazione è stato riconfermato il presidente uscente Gianni Cherchi, a testimonianza della continuità del lavoro svolto negli ultimi anni. Insieme a lui restano nel Consiglio Direttivo il vicepresidente Giuseppe Paddeu, il segretario Mario Fadda, il responsabile delle banchine Enzo Calvia e il responsabile della sede Antonio Boette.

Accanto ai dirigenti esperti, l’Assemblea ha sancito l’ingresso di tre giovani soci: Mario Lutzoni nel ruolo di vicesegretario, Marco Brau quale responsabile delle relazioni esterne ed interne, e Riccardo Amadu come responsabile delle attività sportive e sociali. Un segnale di rinnovamento che punta a coniugare l’esperienza consolidata con le nuove energie della comunità nautica algherese.

Nei giorni successivi all’Assemblea si sono insediati ufficialmente anche gli altri organi collegiali dell’associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti vede alla presidenza Antonio Spissu, affiancato dal vicepresidente Alberto Marras e dal membro effettivo Giuseppe Livesu. Il Collegio dei Probiviri è invece guidato dal presidente Gianfranco Cherchi, con il vicepresidente Claudio Correddu e il membro effettivo Francesco Cherchi Calvia.

Il Marine Club Alghero, attivo da oltre tre decenni nella diffusione della cultura marittima e nella promozione delle attività legate al mare, si proietta così verso i prossimi impegni operativi e sportivi sul territorio.