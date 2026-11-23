Marco Colledanchise lascia la maggioranza: «Non passo all’opposizione, ma rispondo alla mia coscienza»

Il consigliere comunale Marco Colledanchise ha annunciato ufficialmente sui social la sua uscita dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. Una decisione definita dall’esponente politico come sofferta ma necessaria: «Oggi, con grande dispiacere, comunico la mia decisione di uscire formalmente dalla maggioranza consiliare», ha scritto Colledanchise nel suo intervento, precisando che la scelta «non nasce da un episodio isolato, da un’ambizione personale o da una divergenza politica», bensì da una questione di principio.

Secondo quanto riportato nella dichiarazione, alla base dello strappo vi sarebbero richieste rimaste inascoltate all’interno della coalizione: «Da tempo, nelle sedi opportune, ho chiesto con chiarezza che si prendesse posizione rispetto a determinati atteggiamenti che considero profondamente sbagliati. Ho chiesto che venissero affrontati, che si stabilissero dei limiti, che certe situazioni non si ripetessero». Di fronte a comportamenti che, a suo dire, sarebbero stati «minimizzati, tollerati e, soprattutto, ripetersi», il consigliere ha scelto di fare un passo indietro: «La mia coscienza, la mia etica e il mio essere cristiano mi impongono oggi di fermarmi».

Nel lungo post, Colledanchise ha comunque voluto distinguere il giudizio politico sui metodi interni dai rapporti umani e dalla fiducia nel programma amministrativo. Il consigliere ha infatti ribadito stima e affetto verso il primo cittadino Raimondo Cacciotto e verso diversi colleghi — citando esplicitamente i consiglieri Arca Sedda, Podda e Occhioni — così come solidarietà verso l’assessora Raffaella Sanna, richiamando «la difficoltà che può incontrare chi cerca di far valere le proprie ragioni e finisce per essere giudicato più per aver parlato che per ciò che ha denunciato».

Riguardo alle dinamiche interne, il consigliere ha parlato apertamente di «equilibri difficilissimi da mettere in discussione» e di «ruoli che sembrano intoccabili», rivendicando la propria autonomia rispetto a chi lo descrive «come una mina vagante» o come «un giovane consigliere inesperto, impulsivo, persino immaturo». «Non vivo di politica. Non ho una carriera politica da proteggere, né una posizione da difendere a qualsiasi costo», ha aggiunto, sottolineando di voler rispondere unicamente agli elettori.

Sul piano strettamente consiliare, la fuoriuscita non si tradurrà in un passaggio tra i banchi della minoranza: «Per questo esco dalla maggioranza. Ma non passo all’opposizione», ha chiarito Colledanchise. Il consigliere ha assicurato che continuerà a sostenere dall’esterno il sindaco e la giunta su tutti gli atti ritenuti in linea con il programma iniziale: «Il mio voto non mancherà quando si tratterà di lavorare concretamente per la città. Non mancherà per ripicca, per convenienza o per appartenenza», ha concluso, ribadendo che la propria scelta nasce dal rifiuto di «scegliere tra l’appartenenza a una maggioranza e il rispetto di me stesso».