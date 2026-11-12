Manovra, Di Nolfo lancia l’allarme: “A rischio 152 milioni di euro destinati alla Sardegna”

«Quasi 152 milioni di euro destinati agli investimenti in Sardegna che rischiano di sparire con un colpo di penna dalla prossima legge di bilancio dello Stato. L’ennesima decisione del Governo Meloni che rischia di penalizzare pesantemente la nostra Isola, privandola di risorse fondamentali per infrastrutture, scuole, sanità e opere pubbliche. Parliamo di finanziamenti previsti da un accordo sottoscritto nel 2019 tra Stato e Regione Sardegna, allora guidata dal centrodestra. Gli impegni istituzionali si rispettano, indipendentemente dal colore politico di chi governa».

Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sulla previsione di definanziamento contenuta nella manovra statale, che interessa quasi 152 milioni di euro di investimenti destinati alla Sardegna per il biennio 2028-2029.

«Il Governo chiarisca immediatamente le ragioni di questa scelta e ripristini integralmente le risorse durante l’esame parlamentare della manovra, attualmente in corso. E ci aspettiamo che anche i parlamentari sardi, soprattutto quelli di destra, alzino la testa e facciano sentire la propria voce, difendendo gli interessi della nostra terra. La Sardegna non è una riserva di risorse a disposizione del Governo per far quadrare i conti dello Stato. I soldi destinati alla nostra Isola devono restare alla nostra Isola» conclude Di Nolfo.