Maltempo, la Sardegna nella morsa delle piogge: allerta rossa a est e macchina dei soccorsi schierata

La Sardegna affronta oggi, giovedì 5 novembre, una delle giornate più critiche sul fronte meteo. L’Isola è investita da un’ondata di precipitazioni diffuse, temporali persistenti e forti raffiche di vento, con una severa fase di allerta rossa per rischio idrogeologico che interessa in particolare i bacini del Flumendosa-Flumineddu e la Gallura, oltre a diffusi codici arancioni e gialli nel resto del territorio.

Per preparare il territorio all’impatto dei fenomeni, nel pomeriggio di ieri si è tenuto un vertice operativo convocato dal direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, d’intesa con l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Alla riunione hanno partecipato i sindaci degli 83 Comuni in zona rossa, i prefetti delle quattro province, ANCI Sardegna e l’intera rete operativa di soccorso e volontariato.

Al centro dell’incontro, il quadro previsionale illustrato dagli esperti dell’ARPAS, che segnala accumuli d’acqua rilevanti – capaci di raggiungere 30 mm in un’ora e fino a 70 mm in tre ore – concentrati con particolare violenza lungo la fascia costiera orientale e sui rilievi.

«La priorità assoluta è salvaguardare le vite umane», ha ribadito l’assessora Laconi, esortando gli amministratori locali alla piena operatività dei Centri Operativi Comunali (COC) e all’attuazione tempestiva dei piani di emergenza. Un appello a cui i territori hanno risposto prontamente: molte amministrazioni hanno emanato ordinanze per la chiusura preventiva di scuole, parchi pubblici e uffici, predisponendo canali di assistenza dedicati alle persone fragili. Preallertati anche i Centri di coordinamento soccorsi (CCS) delle Prefetture e le strutture nazionali di soccorso, pronte a intervenire in caso di peggioramento delle criticità.

La Protezione civile raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza: limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare sottopassi e corsi d’acqua, e seguire gli aggiornamenti costanti diffusi esclusivamente tramite i canali ufficiali della Regione e dei Comuni.