Malattie della pelle, esperti a confronto ad Alghero per il Congresso regionale di Dermatologia

Come riconoscere precocemente le forme più severe delle malattie cutanee, scegliere la terapia più appropriata e individuare quando è necessario indirizzare il paziente a un centro specialistico. Sono i temi al centro del Congresso regionale di Dermatologia – Sardegna, in programma oggi e domani nella sala conferenze dell’Hotel Catalunya di Alghero. Le responsabili scientifiche dell’evento sono le professoresse Maria Antonietta Montesu, direttrice della Struttura semplice dipartimentale di Dermatologia dell’Aou di Sassari e Rosanna Satta, dermatologa dell’azienda e docente di Dermatologia e Venereologia all’Università degli Studi di Sassari

Le malattie infiammatorie croniche e i tumori della pelle rappresentano una parte rilevante dell’attività dermatologica. L’introduzione di farmaci biologici e di terapie a base di piccole molecole ha ampliato le opzioni di trattamento per diverse patologie e reso più articolate le scelte terapeutiche. Il congresso dedica particolare attenzione alla gestione ambulatoriale, al riconoscimento dei casi più complessi e alla definizione di criteri condivisi per l’invio ai centri specialistici. Il confronto partirà da casi clinici reali, discussi da specialisti e medici in formazione.

«Per chi convive con una malattia cutanea cronica, la continuità del percorso di cura conta quanto la scelta della terapia- sottolinea la professoressa Montesu – Discutere insieme i casi clinici ci aiuta a condividere criteri concreti per riconoscere le forme più severe, capire quando è il momento di inviare il paziente a un centro specialistico e garantire il raccordo con chi lo segue sul territorio. Una prescrizione appropriata passa anche dal dialogo con il paziente, che deve poter comprendere e seguire il trattamento nel tempo».

La prima sessione si apre oggi alle ore 15 con il 5° Contest di Dermatologia Clinica Sarda “Giuseppe Pinetti”, sessione precongressuale senza crediti ECM. Alle 17.30, dopo la registrazione dei partecipanti, Maria Antonietta Montesu e Rosanna Satta apriranno ufficialmente i lavori con il saluto delle autorità. Seguiranno l’aggiornamento sulla dermoscopia del melanoma, a cura di Paolo Broganelli.

Sabato 28 novembre, a partire dalle 9, il programma affronterà le sovrapposizioni cliniche tra psoriasi ed eczema e le loro implicazioni per la scelta delle terapie. Le sessioni del mattino approfondiranno anche le infezioni sessualmente trasmesse, il pemfigo, l’idrosadenite suppurativa, l’eczema cronico delle mani, la vitiligine, l’alopecia areata in età pediatrica, la psoriasi pustolosa e la dermatite atopica. Nel pomeriggio si parlerà di cheratosi attiniche, chirurgia dell’unghia e retronichia, con una sessione conclusiva dedicata alla discussione di casi clinici.