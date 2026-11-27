Liste d’attesa e attese in Pronto Soccorso ad Alghero, Futuro Nazionale: «Servono scelte basate sul merito»

Le criticità della sanità locale, i tempi delle liste d’attesa e le difficoltà operative dell’Ospedale Civile sono al centro di un intervento del Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero. In una nota diffusa alla stampa, il movimento politico analizza la situazione del presidio ospedaliero cittadino e richiama le normative vigenti a tutela dei pazienti.

Secondo Futuro Nazionale, il sistema sanitario attraversa una fase di grave difficoltà e servirebbero «direttori sanitari scelti per merito e capacità gestionale, non per vicinanza a questo o quel partito», chiedendosi perché un ambulatorio privato riesca a eseguire ogni giorno «il doppio di radiografie, TAC e risonanze di una struttura pubblica».

Scendendo nel dettaglio della realtà algherese, il comunicato evidenzia come il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, con oltre 26.000 accessi l’anno, operi sotto forte pressione a causa di tre nodi principali: i colli di bottiglia nei flussi interni, le attese per la diagnostica per immagini (TAC e radiografie) e la saturazione dei posti letto, in particolare nel reparto di Medicina. «Il risultato è che molti pazienti restano per ore su barelle nei corridoi, in attesa di un esame o di un ricovero», sottolinea il Comitato 221, segnalando anche un problema organizzativo legato ai tempi d’attesa per i tecnici di Radiologia — chiamata a coordinare personale e urgenze tra l’Ospedale Civile e l’Ospedale Marino — anche quando la diagnostica risulta vuota.

Richiamando la distanza tra la classificazione dell’Ospedale Civile come “ospedale di base” e il reale volume di utenza ed emergenze, il movimento sollecita maggiore produttività, un uso più efficiente delle grandi apparecchiature e modelli manageriali basati sulla continuità operativa. «Il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero chiede: quando arriverà un intervento efficace e risolutivo da parte della Regione, che spende milioni in consulenze esterne, e dei politici locali? E chi controlla il controllore?», domandano i promotori della nota.

Nella seconda parte del documento, Futuro Nazionale Alghero riassume le tutele previste dalla legge per i cittadini alle prese con i ritardi sanitari. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) stabilisce infatti precise scadenze per le prestazioni ambulatoriali in base alla classe di priorità: entro 72 ore per la classe U (urgente), entro 10 giorni per la B (breve), entro 30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti diagnostici in classe D (differibile), ed entro 180 giorni per la classe P (programmata), termine valido anche in assenza di indicazioni sulla ricetta. Per i ricoveri i limiti sono fissati in 30 giorni per la classe A, 60 per la B, 180 per la C e 12 mesi per la D, con facoltà per le Regioni di stabilire tempi esclusivamente migliorativi.

Qualora tali scadenze non vengano rispettate, il cittadino può chiedere alla propria ASL l’erogazione della prestazione in intramoenia o presso un centro convenzionato pagando il solo ticket, con la differenza di costo a carico dell’azienda sanitaria e la gratuità totale per gli esenti (D.Lgs. 124/1998, art. 3, c. 13), fino alla possibilità in ultima istanza di rivolgersi a un medico privato chiedendo poi il rimborso.

Il comunicato ricorda inoltre le disposizioni introdotte dal Decreto Schillaci (D.L. 73/2024, convertito nella L. 107/2024): l’assegnazione ai direttori sanitari di obiettivi annuali di riduzione delle liste pena la sospensione di 12 mesi dall’elenco nazionale; l’obbligo per i CUP di includere in agenda tutte le prestazioni del pubblico e del privato convenzionato, dove il cittadino può prenotare direttamente; il divieto di chiudere o sospendere le agende di prenotazione (con sanzioni raddoppiate nel minimo e nel massimo rispetto alla fascia 1.000-6.000 euro prevista dalla L. 266/2005); l’obbligo per le direzioni generali di garantire la prestazione tramite intramoenia, prestazioni aggiuntive o privato accreditato, vigilando anche sotto il profilo disciplinare ed erariale; e la possibilità di intervento sostitutivo da parte del Ministero della Salute.

Richiamando infine il diritto di accesso alle informazioni su prenotazioni e tempi d’attesa sancito dalla L. 724/1994 — la cui omissione comporta sanzioni da 5.000 a 20.000 euro a carico del direttore sanitario — il Comitato 221 critica la prassi dei CUP di proporre strutture lontane, fuori dalla ASL di appartenenza: una scelta lecita ma in contrasto con il principio di prossimità del Piano nazionale, che secondo il movimento rischia di spingere i pazienti verso il privato a pagamento. Segnalando i moduli messi a disposizione dall’associazione Cittadinanzattiva (www.cittadinanzattiva.it), Futuro Nazionale Alghero conclude assicurando che vigilerà affinché le istituzioni applichino concretamente le norme vigenti.