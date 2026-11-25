Lingua algherese, tornano i corsi gratuiti dopo le feste

Sono aperte le iscrizioni ai corsi d’algherese dell’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer. I corsi/laboratorio cominceranno, nella sede di via Porrino, 40, dopo le festività natalizie e la data precisa d’inizio sarà comunicata dall’Associazione a coloro che avranno inviato richiesta di iscrizione tramite email o telefono.

La comunicazione anticipata di partecipazione ai corsi nasce dalla necessità di formare classi differenti di allievi in base ai rispettivi livelli di competenza linguistica. I corsi, infatti, sono stati pensati tenendo conto sia di chi si accosta per la prima volta all’algherese, sia di chi ne ha già padronanza, almeno come lingua orale.

I corsi, arrivati al loro trentaseiesimo anno di vita, sono gratuiti e aperti a tutti. Per comunicazioni e iscrizioni rivolgersi a salvaguardalguer@gmail.com. o telefonare a 079 981320.

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Són obertes les inscripcions als cursos d’alguerès de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer. Los cursos/laboratoris començaran, en la seu de carrer Porrino, 40, després de les festivitats de Nadal i la data precisa d’inici siguerà comunicada de l’Associació a tots los que hauran enviat demana d’inscripció a través de email o telèfon.

La comunicació anticipada de participació als cursos naix de la necessitat de formar classes homogènies partint d’alumnes de diferents nivells de competència lingüística. Los cursos, de fet, són estats pensats tenint en compte tant los que s’acosten per la primera volta a l’alguerès com los que ja ne tenen coneixença almanco com a llengua oral.

Los cursos, arribats al trenta-sisè any de vida, són gratuïts i oberts a tots. Per comunicacions i inscripcions dirigir-se a : salvaguardalguer@gmail.com o telefonar a 079981320.