Lingua algherese, la proposta dei Riformatori: uno spazio cittadino dedicato a Joaquim Arenas i Sampera

Intitolare uno spazio pubblico a Joaquim Arenas i Sampera per il ruolo svolto nella tutela e nella diffusione della lingua algherese. È questa la richiesta avanzata da Giovanna Caria, consigliera comunale dei Riformatori Sardi, che ha formalizzato un’istanza rivolta al sindaco e alla Commissione Toponomastica. Nella proposta vengono indicate due possibili ubicazioni: l’area antistante la Torre di San Giacomo oppure il cortile della scuola primaria del Sacro Cuore, nota anche come Escola Vella, in via Vittorio Emanuele.

Nella nota della consigliera viene ripercorso l’impegno di Arenas in città a partire dal suo arrivo ad Alghero nel 1991, quando mise a disposizione l’esperienza maturata in Catalogna nell’insegnamento del catalano, contribuendo a introdurre l’algherese nelle scuole. Nel 1992 fondò l’Òmnium Cultural de l’Alguer insieme a don Francesc Manunta e promosse successivamente il progetto Joan Palomba, iniziativa che dal 1999 al 2012 permise a centinaia di studenti di studiare la lingua locale negli istituti cittadini. La sua attività comprese anche la formazione degli insegnanti, la predisposizione di materiali didattici e la pubblicazione di libri e riviste rivolti ai più giovani.

Secondo quanto evidenziato da Caria, questo lavoro permise di superare la concezione dell’algherese come lingua limitata al solo uso orale, dimostrando la possibilità di insegnarla, scriverla e trasmetterla tramite un percorso educativo strutturato. Un percorso che valse ad Arenas importanti onorificenze in Catalogna, tra cui la Creu de Sant Jordi e la Medalla d’Or del Parlament de Catalunya.

«Un percorso che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale di Alghero», sottolinea Giovanna Caria nella sua nota, aggiungendo che «intitolargli uno spazio pubblico significa riconoscere il valore di chi ha lavorato concretamente per preservare un patrimonio identitario della città e trasmetterlo alle future generazioni».