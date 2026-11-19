Leucemie, ad Alghero due giorni di confronto sulle nuove terapie mirate

Come orientare la scelta della terapia e gestire efficacemente gli effetti indesiderati e le complicanze durante il trattamento delle leucemie? Sono questi i quesiti al centro del convegno «Dalla CLL all’AML: la sinergia di Ven + X nella pratica clinica», in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre all’Hotel Catalunya di Alghero (via Catalogna 22). L’evento è coordinato dal professor Claudio Fozza, docente di Ematologia all’Università degli Studi di Sassari e direttore della Struttura complessa di Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari.

Le due giornate saranno dedicate alla leucemia linfatica cronica (CLL) e alla leucemia mieloide acuta (AML), con un focus specifico sulle terapie che associano il venetoclax ad altri farmaci. Il programma affiancherà alle raccomandazioni delle linee guida i dati raccolti nell’attività quotidiana in corsia: la discussione di sei casi clinici – tre per ciascuna patologia – offrirà lo spunto per approfondire la risposta alle cure, la gestione della tossicità e il rischio infettivo.

I lavori prenderanno il via venerdì 20 novembre alle 14.30 con il primo modulo dedicato alla leucemia linfatica cronica. Si partirà dalle linee guida 2026 dell’Associazione europea di ematologia (EHA) e dai dati sull’impiego delle combinazioni con venetoclax, sia in prima linea sia nei pazienti già trattati in precedenza, per poi proseguire con una tavola rotonda in cui i diversi centri confronteranno le proprie esperienze sull’efficacia terapeutica e sulla gestione degli effetti collaterali. Sabato 21 novembre, a partire dalle 9.00, l’attenzione si sposterà invece sulla leucemia mieloide acuta, con un approfondimento sull’associazione tra venetoclax e azacitidina. Dopo la presentazione delle evidenze scientifiche e dei dati real-world, gli specialisti analizzeranno le criticità che possono emergere lungo il percorso di cura e le strategie per affrontarle.

«La discussione dei casi clinici ci permette di partire dalle decisioni che prendiamo ogni giorno in reparto e in ambulatorio: quale trattamento scegliere per la singola persona, come monitorarne la risposta e come intervenire se compaiono complicanze – spiega il professor Claudio Fozza –. Confrontare le esperienze di centri diversi ci aiuta a calare le raccomandazioni nella realtà, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze di ciascun paziente».

«Per chi affronta una leucemia, la qualità dell’assistenza si misura anche nella continuità con cui viene seguito – sottolinea Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari –. Riconoscere tempestivamente le complicanze e coordinare il lavoro di medici, infermieri e farmacisti ospedalieri sono aspetti concreti della sicurezza delle cure. Per questo, come Direzione sanitaria, sosteniamo iniziative di formazione che mettono a confronto i professionisti a partire dai problemi reali che incontrano ogni giorno».

Al confronto prenderanno parte professionisti dell’Aou di Sassari, dell’Arnas Brotzu di Cagliari e delle Asl di Nuoro e Oristano, affiancati da specialisti di rilievo nazionale provenienti dal Policlinico Gemelli di Roma e dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il corso riconosce 8 crediti Ecm per diverse figure professionali, tra cui ematologi, oncologi, biologi, farmacisti ospedalieri e infermieri.