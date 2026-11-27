L’eccellenza algherese sul tetto del mondo: il “San Giuliano Primér” entra nella Guida EVOOLEUM 2027

La Domenico Manca, azienda sarda e punto di riferimento nel settore oleario Italiano, ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento internazionale grazie al suo San Giuliano Primér, selezionato per la Guida EVOOLEUM 2027 – World’s Top 100 Extra Virgin Olive Oils.

La pubblicazione, dedicata alle eccellenze dell’olivicoltura mondiale, riunisce ogni anno una selezione di 100 oli extravergini d’oliva valutati da una giuria internazionale di esperti. Per l’azienda si tratta di una conferma particolarmente significativa, che si inserisce in un percorso di qualità e valorizzazione dei propri extravergini costruito nel tempo.

Non è infatti la prima volta che l’olio San Giuliano compare nella prestigiosa selezione EVOOLEUM: già in passato diversi oli dell’azienda algherese erano stati inseriti nella guida, tra cui il Fruttato Cuor d’Olivo e il Monocultivar Bosana.

L’inserimento del Primér nell’edizione 2027 di EVOOLEUM rappresenta quindi un’ulteriore conferma della capacità dell’azienda di mantenere elevati standard qualitativi e di competere con le migliori produzioni olearie a livello internazionale nel corso del tempo, nonché un riconoscimento al lavoro quotidiano delle persone che contribuiscono alla crescita di San Giuliano, dalle attività agricole alla trasformazione, testimoniando l’importanza di investire nella formazione, nell’innovazione e nel miglioramento continuo.

La nuova selezione internazionale si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni dall’azienda e rafforza il posizionamento della Domenico Manca tra le realtà di riferimento dell’olivicoltura italiana: un risultato che porta ancora una volta la Sardegna all’attenzione del panorama oleario mondiale.