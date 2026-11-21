«Le Storie del Natale»: ad Alghero 22 racconti e cinque sabati per riscoprire la magia delle tradizioni

Che cosa lega Babbo Natale agli antichi canti dei bambini algheresi? Cosa raccontano le maschere sarde con le corna di cervo? E perché l’accensione dell’albero di Porta Terra è diventata uno dei momenti più attesi del Natale cittadino? Dietro ogni simbolo natalizio si nascondono storie, leggende e tradizioni che attraversano secoli e culture differenti. Da questa curiosità nasce «Le Storie del Natale», un progetto culturale e divulgativo promosso da Fiorita – Boutique de Fleurs, nell’ambito dell’iniziativa EDG Temporary Store by Fiorita, recentemente inaugurato in via XX Settembre ad Alghero.

Ventidue racconti in pillole, brevi ma ricchi di storia e curiosità, dedicati alle origini e al significato dei simboli del Natale, arricchiti da riferimenti alle tradizioni sarde e algheresi: dagli antichi Los Barandons al Canto della Sibilla, dalle luminarie artistiche realizzate con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico e di Antonio Marras, fino ai ricordi della raccolta delle pigne nella pineta di Maria Pia per ricavarne i pinoli destinati al tradizionale gatteau.

I racconti sono raccolti in una collezione di 22 cartoline illustrate, distribuite gratuitamente ai visitatori dello Store, da leggere, conservare e condividere, soprattutto con i più piccoli.

Ma l’iniziativa non si fermerà alle cartoline. Per cinque sabati consecutivi, dal 21 novembre al 19 dicembre, lo Store aprirà le sue porte alla città per altrettanti appuntamenti dedicati al Natale e alle sue tradizioni. Un’occasione per ritrovarsi, ascoltare e condividere racconti, riscoprire i sapori delle feste, gustare caldarroste e dolci della tradizione, in un’atmosfera di convivialità. Ogni sabato sarà accompagnato dai vini di una diversa cantina del territorio, con l’intento di valorizzare anche le eccellenze vitivinicole locali. Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, dalle ore 18, con la partecipazione della Cantina Santa Maria La Palma e del suo Akènta Special Edition, lo spumante di Vermentino nella caratteristica bottiglia bianca.

«Ci piace pensare che il Natale non sia soltanto qualcosa da guardare, ma anche qualcosa da raccontare. Dietro ogni decorazione c’è una storia e, spesso, un pezzo della nostra memoria. Vogliamo riscoprirla insieme, creando occasioni per incontrarci e condividere le cose belle», è il messaggio che Fiorita intende trasmettere attraverso il progetto.

Un’iniziativa che unisce cultura, memoria e convivialità, per restituire al Natale il significato più autentico: quello dello stare insieme e tramandare le tradizioni. Gli incontri si terranno presso EDG Temporary Store by Fiorita, via XX Settembre 212 – Alghero, con inizio alle ore 18.