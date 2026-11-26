Lavori in via Fratelli Accardo: Europa Verde replica alle critiche di Forza Italia

Si accende il dibattito politico ad Alghero intorno all’intervento viario previsto tra via Fratelli Accardo Artigiani e via Carrabuffas. I consiglieri comunali di Europa Verde, Giampietro Moro e Beatrice Podda, intervengono per respingere le critiche mosse dagli esponenti di Forza Italia, accusandoli di aver confuso la pubblicazione degli atti amministrativi sull’albo pretorio con i comunicati ufficiali dell’ente.

Secondo i due rappresentanti di Europa Verde, i consiglieri azzurri, «trainati dal leader in cerca di visibilità», avrebbero parlato impropriamente di «propaganda» e «annunci ripetuti». Moro e Podda chiariscono invece che dal Comune di Alghero non è stato diffuso alcun comunicato stampa sull’argomento e che le notizie apparse sulla stampa derivano unicamente dal lavoro dei cronisti locali, i quali consultano l’albo pretorio e danno conto degli atti adottati dagli uffici, nello specifico la determina dirigenziale per l’avvio della procedura di gara da oltre 517mila euro.

Nel loro intervento, Moro e Podda sottolineano come non si tratti di un episodio isolato, richiamando un precedente analogo legato al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il campo sportivo di Santa Maria La Palma. «Oggi Forza Italia arriva persino a contestare una “non notizia”, scambiando la normale trasparenza amministrativa e la libertà di stampa per una campagna di comunicazione della Giunta», affermano i due consiglieri.

In chiusura, i firmatari rivendicano l’operato della maggioranza in contrapposizione alle critiche dell’opposizione: «Mentre qualcuno continua a cercare visibilità polemizzando sui ritagli di giornale, facendo domande per darsi una “marzulliana” risposta, l’Amministrazione lavora concretamente per portare a compimento gli iter burocratici, completare le gare d’appalto e trasformare i progetti in cantieri reali per la sicurezza della viabilità cittadina».