L’assessore Daga inaugura il “Palabike”: «La buona politica si misura dalle opere lasciate alla città»

«Dove prima c’erano spazi dimenticati, oggi ci sono nuove opportunità per i nostri bambini, per le famiglie e per l’Alghero Bike, che ogni giorno si prende cura dei nostri giovani appassionati delle due ruote». Con queste parole l’assessore comunale Enrico Daga ha commentato gli interventi di recupero dell’area che ospiterà il Palabike, alla vigilia del debutto del 1° Trofeo Città di Alghero.

L’esponente della giunta ha sottolineato la visione amministrativa alla base del progetto: «È questa la direzione che abbiamo scelto: restituire spazi, creare opportunità e costruire futuro partendo dallo sport. La buona politica non si misura dalle parole, ma da ciò che lascia alla propria città».

Il nuovo presidio sportivo e l’evento di domani rappresentano, secondo l’assessore, l’esito di un lavoro corale tra settore pubblico e associazionismo locale. «Domani invito tutti a tifare i nostri atleti in questo bellissimo parco algherese — ha concluso Daga — per vedere dal vivo la potenza della cooperazione tra amministrazione e volontari dello sport».