L’Amatori Rugby Alghero spaventa la Capitolina, ma cede nella ripresa (20-31)

L’Amatori Rugby Alghero tiene testa all’Unione Rugby Capitolina, arrivata a Maria Pia da imbattuta, ma cede 20-31 nella quarta giornata del girone 1 di Serie A1. Dopo la vittoria sul campo del Parma, la squadra di Marco Anversa offre un’altra prova di grande carattere: conduce 17-5 nel primo tempo, prima di subire la rimonta degli ospiti. A fine gara, il giovane Alessandro Pinna viene eletto migliore in campo.

Delrio apre le marcature con una meta trasformata da Pinna, che poco dopo aggiunge tre punti dalla piazzola per il 10-0. La Capitolina accorcia con Montuori, ma la meta di Canulli, ancora trasformata da Pinna, porta l’Amatori sul 17-5. Prima dell’intervallo Santarelli va a segno per i romani e le squadre vanno al riposo sul 17-10.

Nella ripresa gli ospiti completano l’aggancio con Innocenti e mettono la freccia grazie alla meta di Desiderio. Un calcio piazzato di Pinna riporta l’Alghero in scia a quattro punti di distanza, sul 20-24; nel finale, però, la meta di Buchalter, trasformata da Rossi, spegne le speranze sarde e fissa il risultato sul definitivo 20-31.

«Oggi abbiamo affrontato la prima di quattro sfide davvero impegnative. Sapevamo che la Capitolina era un’ottima squadra, ma siamo arrivati a condurre 17-5», commenta a fine partita coach Anversa. «In quel momento avremmo dovuto curare meglio i dettagli: abbiamo sbagliato qualche pallone nella nostra metà campo, permettendo agli avversari di avanzare e segnare due volte. A questo livello le partite si decidono anche sugli episodi. L’ultimo poteva essere dalla nostra parte; invece la bilancia ha pesato dalla loro e la gara è finita 31-20».

Il tecnico sottolinea infine la risposta del gruppo e la prestazione individuale del giovane talento algherese: «I ragazzi sono stati spettacolari, nessuno si è tirato indietro. Ci stiamo abituando a questo ritmo. Un grande applauso ad Alessandro Pinna: a soli 18 anni è stato il migliore in campo tra i giocatori delle due squadre. Abbiamo trovato un grande giocatore locale, come non se ne vedevano da tempo».