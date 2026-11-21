L’Alguer Rugby vuole rialzare subito la testa: domani la trasferta in casa del Capoterra

L’Alguer Rugby si prepara a tornare in campo per la quarta giornata del campionato di Serie C. Dopo lo stop incassato domenica scorsa nel derby contro l’Amatori Alghero, capitan Sechi e compagni vanno a caccia di un pronto riscatto nella difficile trasferta sul campo del Capoterra. Il calcio d’inizio è fissato per domani, domenica 23 novembre, alle ore 15:00.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta maturata contro il Cagliari e finora hanno collezionato un successo e due ko nelle tre gare disputate. Bilancio in parità invece per la compagine algherese, che con una partita in meno vanta all’attivo una vittoria e una battuta d’arresto. Entrambe le formazioni scenderanno dunque sul rettangolo verde con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per muovere la classifica.

Per questo impegno, l’allenatore Massimo Sandri potrà contare sull’intera rosa a disposizione. La squadra si è allenata con intensità per tutta la settimana ed è pronta a vendere cara la pelle contro un avversario coriaceo, deciso a far valere il fattore campo.