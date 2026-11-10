L’Alguer Rugby sposa il “Movember”: squadra e staff in campo per la salute maschile

L’ASD Alguer Rugby 2024 scende in campo a sostegno della prevenzione e del benessere maschile ufficializzando la propria adesione a “Movember”, la nota campagna di sensibilizzazione internazionale il cui nome nasce dalla fusione tra i termini moustache (baffi) e November.

L’iniziativa vede coinvolti in prima persona i giocatori della prima squadra, l’allenatore e l’intera dirigenza societaria. Durante tutto il mese di novembre, atleti e staff si faranno crescere i baffi, trasformandoli nel simbolo visibile della campagna per riaccendere i riflettori su tematiche cruciali quali la prevenzione del tumore alla prostata e agli organi genitali, oltre che sull’importanza della salute mentale maschile.

L’obiettivo dell’iniziativa sostenuta dal club algherese è quello di rompere i tabù, promuovere la diagnosi precoce e incoraggiare giovani e adulti a parlare apertamente della propria salute, favorendo il confronto e l’accesso ai controlli medici e al supporto specialistico in caso di necessità.

Per l’occasione, la società ha realizzato un video promozionale con protagonisti gli atleti della prima squadra. Il filmato, insieme alle informazioni dettagliate sulla campagna e sulle attività di sensibilizzazione, è consultabile sui canali social ufficiali dell’Alguer Rugby.