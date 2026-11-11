L’Alghero fa suo il primo round della semifinale di Coppa Italia: 2-0 al Mariotti contro il Santa Teresa

Un successo netto e di fondamentale importanza nel cammino verso la finalissima regionale. Questo pomeriggio, al “Mariotti”, l’Alghero si è aggiudicata per 2-0 la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Santa Teresa. Una prestazione maiuscola per i ragazzi guidati da mister Giorico, bravi a colpire con cinismo nella prima frazione e a gestire con maturità e spirito di sacrificio i tentativi di rientro degli ospiti.

Al 7’ l’Alghero si rende pericoloso con una girata di destro sul primo palo di Sanna, che si spegne di poco a lato. Al 10’ rispondono i galluresi con Djedje, la cui conclusione con il mancino finisce sull’esterno della rete. Al 22’ l’Alghero la sblocca: Bombagi fa partire un destro chirurgico dal limite dell’area che trafigge il portiere per l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo i giallorossi raddoppiano appena quattro minuti dopo: al 26’ Baraye penetra in area e viene fermato da Lena. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Barboza, che con freddezza spiazza l’estremo difensore e fissa il punteggio sul 2-0. Allo scadere del primo tempo, al 45’, si rivela provvidenziale Baraye in ripiegamento difensivo, immolandosi per murare con il corpo una botta insidiosa di Salvi dal limite dell’area.

Nella ripresa i giallorossi rientrano in campo decisi a chiudere i giochi: dopo appena tre minuti viene annullata per fuorigioco una rete a Sagardia, mentre un minuto più tardi è la sfortuna a negare il tris a Roccuzzo, autore di una splendida giocata conclusa con un pallonetto che si stampa sulla traversa. L’Alghero insiste: Bombagi va vicino alla doppietta con un’incursione fotocopia rispetto a quella del vantaggio, mentre al 26′ della ripresa è Baraye a rendersi insidioso con colpo di testa. Alla mezz’ora esce fuori il Santa Teresa, ma l’estremo difensore algherese Giust è prodigioso nel respingere il tentativo ravvicinato di Laurent, sventando il pericolo. Negli ultimi scampoli di match gli ospiti ci riprovano ancora con Siamparelli, ma il suo tiro non centra lo specchio.

Al triplice fischio esplode la festa del “Mariotti” per una vittoria pesante che dà ai giallorossi due reti di vantaggio in vista della semifinale di ritorno, in programma mercoledì 25 novembre al “Buoncammino” di Santa Teresa Gallura. Per la compagine algherese, tuttavia, non c’è tempo di abbassare la guardia: già questa domenica si tornerà in campo, ancora tra le mura amiche del “Mariotti”, per il match valido per la 10ª giornata del campionato di Eccellenza contro il Calangianus.