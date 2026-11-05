L’Alghero alla prova del nove: a Lanusei per tentare l’aggancio ai vicecapolista

Archiviata la bella e rocambolesca affermazione casalinga contro il Taloro Gavoi (4-2), per l’Alghero è tempo di affrontare uno degli ostacoli più impegnativi della stagione. Questa domenica, 8 novembre, con fischio d’inizio alle 15:00, la formazione giallorossa sarà di scena allo stadio “Lixius” di Lanusei per affrontare i padroni di casa nella gara valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza.

La squadra guidata da mister Giandonato Giorico viaggia con il vento in poppa, forte di una striscia di vittorie e prestazioni che ha riportato grande entusiasmo nell’ambiente. Con i successi contro il Villasimius in trasferta e il Taloro Gavoi al “Mariotti”, i giallorossi si sono arrampicati a quota 13 punti in classifica, a sole tre lunghezze di distanza proprio dagli ogliastrini. L’obiettivo dichiarato per capitan Baraye e compagni è dare continuità alla brillante fase offensiva e tentare il colpo grosso esterno, che varrebbe l’aggancio in graduatoria.

Il Lanusei, reduce dal pareggio esterno per 1-1 sul campo della Villacidrese, è una delle quattro formazioni del torneo ancora imbattute. Il ruolino di marcia dei biancorossoverdi parla di quattro vittorie e altrettanti pareggi in otto gare: un cammino che colloca gli ogliastrini al ruolo di vicecapolista a quota 16 punti in coabitazione con l’Iglesias, a sole due lunghezze dalla vetta occupata dal duo Ilvamaddalena-Santa Teresa.

La sfida di domenica al “Lixius” aprirà per l’Alghero un autentico tour de force ad altissima tensione: appena tre giorni dopo la battaglia in terra ogliastrina, mercoledì 11 novembre, i giallorossi torneranno sul prato amico del “Mariotti” per disputare la gara di andata della semifinale regionale di Coppa Italia contro il Santa Teresa.