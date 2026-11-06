La storia di Alghero in sei incontri: al Quarter il ciclo di conferenze di Tonino Budruni

Un viaggio nel passato per riscoprire la storia, le tradizioni e i personaggi simbolo della città. Prende il via nella Sala Conferenze del complesso di Lo Quarter un ciclo di sei incontri curati dallo storico e scrittore Tonino Budruni, promossi dall’Associazione Culturale T.E.S.A. con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

L’iniziativa propone un percorso di approfondimento basato su fonti d’archivio, analisi documentali e testimonianze dirette della comunità algherese. Il racconto di Budruni si snoderà tra le grandi vicende storiche, le dinamiche sociali della gente comune e momenti chiave della memoria collettiva: tra le novità in programma, la presentazione di un documento inedito del 1945 sulla rivolta popolare cittadina e un omaggio a Moreno Cecchini, storico patron del ristorante “La Lepanto”, figura centrale nell’affermazione della gastronomia algherese a livello internazionale.

Gli incontri si terranno sempre alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze di Lo Quarter (Largo San Francesco) con ingresso libero e gratuito.

Il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 11 novembre – “Il Porto di Alghero nella storia”: analisi del cuore pulsante della città, crocevia di scambi, culture e tradizioni marinare.

Venerdì 20 novembre – “Vita quotidiana di Alghero, dalle origini al XX secolo”: la quotidianità e i mutamenti della comunità algherese nel corso dei secoli.

Mercoledì 25 novembre – “Alghero e il Mediterraneo”: il posizionamento strategico e culturale della città nel bacino marittimo.

Venerdì 27 novembre – “La rivolta popolare di Alghero”: approfondimento sui sommovimenti cittadini attraverso la lettura di un documento inedito del 1945.

Giovedì 3 dicembre – “Dal chicco di grano al pa punyat – storia del pane ad Alghero”: percorso antropologico ed economico legato alla tradizione della panificazione locale.

Venerdì 11 dicembre – “La Lepanto Cecchini”: appuntamento conclusivo dedicato alla storia dell’iconico locale e all’impatto della ristorazione algherese nel mondo.