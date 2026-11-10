La SAP Alghero in lutto per la scomparsa di Tore Serra

La SAP Alghero si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia di Salvatore “Tore” Serra, Presidente del Comitato Regionale FIP Sardegna, scomparso improvvisamente. Punto di riferimento imprescindibile per l’intero movimento cestistico isolano, Serra ha dedicato passione e competenza alla crescita del basket, mantenendo sempre un contatto diretto con società e giovani atleti. Un lutto che tocca da vicino anche il direttore sportivo algherese Antonello Muroni, legato a lui da anni di profonda stima e amicizia. In segno di rispetto e partecipazione, la partita d’esordio dell’Under 14 femminile è stata rinviata.

Sul fronte agonistico, la formazione di Serie B sostenuta da Geocoss Costruzioni rimedia un KO a Elmas, cedendo 58-51 contro il GSO al termine di una gara rimasta in perfetto equilibrio fino al 39-39 del terzo quarto (parziali 14-16, 11-10, 14-13, 12-19). A condannare le algheresi sono stati gli ultimi quattro minuti di gioco, in cui tre palloni persi in fase d’attacco hanno innescato altrettanti contropiedi decisivi delle padrone di casa.

«Per la seconda volta in due partite abbiamo lottato fino alla fine e solo pochi episodi hanno determinato l’esito del match – ha analizzato coach Mario Simula –. Dobbiamo crescere nella gestione dei momenti chiave per riuscire a chiudere a nostro favore queste sfide». Il cammino stagionale del club prosegue anche grazie al fondamentale sostegno dei partner Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.

Fine settimana denso di impegni per il vivaio maschile. Sabato amaro con l’esordio casalingo dell’Under 14, sconfitto 41-67 dalla Scuola Basket Sassari, e con l’Under 17 Gold, superata in trasferta dalla Torres col punteggio di 46-66.

Domenica è invece arrivata la grande reazione dell’Under 17 Eccellenza: tra le mura amiche, i giovani algheresi hanno piegato la Dinamo Sassari per 87-83 al termine di un durissimo tempo supplementare. La squadra sarà nuovamente impegnata in campo mercoledì 11 novembre alle ore 19:30, sempre in casa, per il turno infrasettimanale contro la Dinamo 2000.