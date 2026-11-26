La musica antica incontra il teatro: al Civico va in scena il “Combattimento” di Monteverdi

Musica, azione scenica e linguaggio visivo si intrecciano venerdì 4 dicembre, alle 20.30, sul palcoscenico del Teatro Civico di Alghero per “Il Combattimento. Monteverdi – Tancredi e Clorinda”. L’appuntamento rientra nel cartellone dell’ottava edizione del Festival Internazionale di Musica Antica “Note Senza Tempo”, organizzato dall’associazione Dolci Accenti di Sassari con la direzione artistica di Daniele Cernuto.

Al centro della serata figura il celebre lavoro di Claudio Monteverdi, tratto dall’Ottavo libro dei madrigali del 1638 su versi di Torquato Tasso, opera con cui il compositore inaugurò lo “stile concitato” per dar voce agli opposti affetti dell’animo tra guerra, preghiera e morte. L’allestimento proposto ad Alghero adotta una soluzione narrativa e visiva pensata per avvicinare il pubblico all’azione da punti di vista inediti, facendo convivere sullo stesso palco giovani strumentisti, interpreti affermati e due performer chiamati a dare corpo al duello.

La parte strumentale è affidata all’Accademia di Musica Antica “Cristóbal Galán” — progetto nato nel 2022 da Dolci Accenti APS per avvicinare ragazzi dagli undici ai vent’anni alle prassi esecutive storiche — e all’Early Music Youth Orchestra (EMYO), fondata nel 2017 da Alberto Sanna. Lo stesso Sanna guiderà l’ensemble nel ruolo di primo violino e maestro concertatore accanto a Claudia Ganadu (violino), Davide Casu (viola), Federica Jose Are (violone), Calogero Sportato (arciliuto) e Antonio Fresi (tiorba).

Il cast vocale e teatrale riunisce Daniele Cernuto nel ruolo del Testo, il soprano italo-argentino Cyntia Franchini nei panni di Clorinda e il baritono, attore e regista Salvo Disca, che firma la regia e interpreta Tancredi. L’impianto scenico è completato dai performer Luca Sechi e Alessandra Sportato, dai costumi di Noa Prealoni e dalla direzione della fotografia di Salvo Sportato, con Carlo Pirino (aiuto regia video), Emanuele Salamanca (direttore di scena), Serena Vargiu (suono) e Andrea Careddu (luci).

Prima del capolavoro monteverdiano, il programma della serata accompagnerà gli spettatori attraverso pagine di Dario Castello (Sonata decima sesta à 4), dello stesso Monteverdi (Lettera amorosa e Lamento d’Arianna), Bartolomeo Spighi (O piaggia felice), Sigismondo d’India (Alla guerra) e Biagio Marini (Passacaglio à 4).

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. I biglietti, a posti limitati, sono disponibili in prevendita online sul circuito anyticket.it e alla biglietteria del Teatro Verdi di Sassari (tel. 079 236121). Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito notesenzatempo.it.