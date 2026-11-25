La lingua catalana accoglie chi arriva dalla strada dei Due Mari: «Benvenguts a l’Alguer»

Un saluto nella lingua della tradizione per dare il benvenuto a residenti e visitatori. Da oggi chi fa il suo ingresso in città percorrendo la strada dei Due Mari viene accolto dalla scritta «Benvenguts a l’Alguer», protagonista del nuovo allestimento realizzato nella rotatoria alle porte del centro abitato.

L’intervento di decoro urbano unisce la segnaletica identitaria al verde pubblico: oltre alla nuova installazione testuale, l’aiuola centrale è stata arricchita con una composizione floreale disegnata in modo da riprodurre lo stesso messaggio di benvenuto anche per chi osserva lo snodo stradale dall’alto.

A illustrare l’iniziativa è stato il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che ha sottolineato il valore simbolico dell’operazione: «Si tratta di un piccolo intervento di decoro urbano che valorizza uno degli ingressi principali della città e richiama con forza la nostra identità e le nostre tradizioni».

Il restyling dell’area non si ferma qui. In vista dell’imminente periodo delle festività, l’amministrazione ha già annunciato il passo successivo: nei prossimi giorni lo spazio sarà ulteriormente arricchito con l’installazione delle luminarie natalizie, con l’obiettivo di rendere l’accesso alla Riviera del Corallo ancora più suggestivo e accogliente.

Il primo cittadino ha infine rivolto un ringraziamento alla direzione e agli operatori della società Alghero In House, che hanno curato materialmente la realizzazione delle scritte e la sistemazione dell’aiuola.