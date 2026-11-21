La Lega accende i riflettori sulle criticità di Tanca Farrà: «Strade dissestate e disagi idrici, serve intervento»

Strade dissestate, vegetazione fuori controllo, carenze nella segnaletica e disagi nell’approvvigionamento idrico. È il quadro tracciato dalla sezione algherese della Lega riguardo alla situazione della borgata di Tanca Farrà. A farsi portavoce delle istanze dei residenti sono Salvatore Carta, componente del direttivo cittadino, e Giorgio Gadoni, coordinatore locale del partito, che chiedono interventi di manutenzione per il territorio.

Secondo quanto segnalato dai due esponenti politici, la viabilità comunale dell’area presenta diverse criticità: dal manto stradale segnato da buche profonde alle cunette invase dalle erbacce che ostacolano il deflusso dell’acqua piovana, fino a rami e canneti che riducono la larghezza delle carreggiate danneggiando i veicoli in transito. Nel documento si evidenziano inoltre la scarsità di illuminazione pubblica nelle ore serali, la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza di alcuni incroci e l’assenza di adeguate barriere protettive, come i guardrail, sui ponticelli che attraversano i canali di irrigazione della Nurra.

Oltre al capitolo stradale, la nota della Lega richiama l’attenzione sullo stato del verde pubblico, sulla necessità di manutenzione per la piccola chiesa della borgata e sui problemi legati alla rete dell’acqua pubblica. Stando a quanto riferito dai residenti, la vetustà e l’ostruzione delle tubazioni causerebbero cali di portata, costringendo diverse famiglie a ricorrere a cisterne e autoclavi con conseguenti aggravi di spesa.

«Non si può continuare a lasciare che i residenti affrontino quotidianamente questi problemi – dichiarano Salvatore Carta e Giorgio Gadoni –. Parliamo di strade comunali, di sicurezza, di manutenzione e di un servizio fondamentale come l’acqua. Chi abita a Tanca Farrà ha diritto alla stessa attenzione riservata agli altri cittadini di Alghero. Non chiediamo opere impossibili, ma interventi necessari che riguardano la vita quotidiana delle persone».

I due rappresentanti del Carroccio sottolineano infine che la borgata «non è una realtà distante o estranea alla città» e che gli abitanti «non chiedono privilegi, chiedono semplicemente di non essere dimenticati». Per sollecitare risposte dall’Amministrazione, le problematiche della zona saranno portate formalmente in Consiglio comunale dal consigliere della Lega Michele Pais.