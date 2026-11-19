La forza della vulnerabilità sul palco del Civico di Alghero: arriva “Fragile… maneggiare con cura”

Venerdì 20 novembre, alle 20.30, al Teatro Civico «Gavì Ballero» va in scena “Fragile… maneggiare con cura”, nuovo appuntamento della stagione autunnale di prosa Teatri di Prima Necessità, organizzata dal Teatro d’Inverno.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Susanna Mameli e prodotto da Anfiteatro Sud, vede protagonisti sul palco Marta Proietti Orzella e Francesco Civile. Il testo prende spunto dal significato stesso della parola «fragile»: ciò che si rompe facilmente, ciò che oppone poca resistenza al dolore fisico o alla sofferenza morale, ma soprattutto il limite di un rapporto tra forze. Al centro della narrazione c’è Maria, una donna che appare vulnerabile perché perde pezzi strada facendo, lasciando cadere brandelli di esistenza ed esponendosi agli eventi senza cercare riparo. Eppure, quasi invisibile nella sua marcia, mantiene una direzione precisa: conosce la propria fragilità ed è forse proprio questa consapevolezza a impedirle di fermarsi. La sua storia diventa così un inno alla nascita e a tutto ciò che chiede di essere preservato e protetto, come l’amore.

Il cartellone proseguirà poi sabato 28 novembre, sempre alle 20.30 al Teatro Civico, con “Viaggio in Italia”, produzione Akròama TLS tratta dall’omonimo resoconto di Johann Wolfgang von Goethe, con Emanuele Bosu e Angelo Trofa, che ne firma anche la scrittura scenica e la regia. Durante la serata verrà presentata la donazione al teatro del nuovo defibrillatore automatico da parte del Rotary Club Alghero e del Rotaract Club Alghero, partner dell’evento. Il pubblico potrà inoltre contribuire con un’offerta libera e consapevole al sostegno delle dotazioni di sicurezza della sala.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 376 248 6698 o scrivere all’indirizzo email prenota@teatrodinverno.it. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio e il contributo della Fondazione Alghero.