La Asl di Sassari dice no alla violenza di genere: ad Alghero apre lo “Sportello Arcobaleno”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Asl di Sassari attiva ad Alghero lo “Sportello Arcobaleno”. Il nuovo spazio di ascolto, accoglienza e sicurezza è operativo da oggi, mercoledì 25 novembre, all’interno della Casa di Comunità di via degli Orti.

L’apertura rientra nell’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Distretto socio sanitario di Alghero dal titolo “Andiamo a segno assieme – Contro la violenza di genere, poni un segno anche tu e rendi questo luogo di lavoro un luogo sicuro”, finalizzata a rafforzare la cultura del rispetto, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di abuso. L’obiettivo dell’azienda sanitaria è offrire un presidio in cui ogni donna possa sentirsi riconosciuta, rispettata e libera di chiedere aiuto, trovando ascolto, sostegno e protezione.

Per accompagnare l’avvio del servizio con un gesto simbolico di vicinanza alle vittime e di condanna verso la violenza di genere, gli operatori della Casa di Comunità di Alghero hanno accolto oggi l’utenza con un segno rosso sul volto. All’iniziativa hanno aderito anche il personale delle Case di Comunità di Thiesi e di Ittiri.

Lo Sportello Arcobaleno di via degli Orti osserverà apertura settimanale tutti i mercoledì, dalle ore 14:30 alle 16:30.