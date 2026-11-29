Karate, sette medaglie su sette per gli atleti algheresi al trofeo Fijlkam di Sassari

Bilancio ricco di soddisfazioni per il movimento giovanile del karate algherese al prestigioso trofeo Fijlkam disputato a Sassari, sul tatami del palazzetto Santoru. La manifestazione, riservata ai giovani atleti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, ha richiamato quasi 300 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna, confermandosi un appuntamento di riferimento per il settore.

Alla competizione ha preso parte anche la società algherese Why Company Martial Gym, che ha schierato sette atleti centrando un en plein di piazzamenti: tutti i rappresentanti del club sono infatti riusciti a salire sul podio.

A conquistare il gradino più alto è stata Daisy Steiger, vincitrice della medaglia d’oro nella propria categoria. Ottimo bottino anche sul secondo gradino del podio, dove si sono piazzati cinque portacolori algheresi conquistando l’argento: Aya Chafik, Viola Soggiu, Nicola De Maio, Marta Monti e Nicole Bilardi. A completare il medagliere della spedizione è arrivato il terzo posto con relativa medaglia di bronzo per Thomas Sgarella.

I risultati ottenuti al palazzetto Santoru hanno suscitato grande soddisfazione nello staff tecnico della Why Company Martial Gym, realtà cittadina che porta avanti la propria attività e gli allenamenti presso la palestra scolastica dell’Istituto IPIA nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.