Karate, pioggia di medaglie per Alghero ai campionati nazionali CSEN: Beatrice Panzalis è campionessa d’Italia

Prestazione di altissimo livello per i giovani karateka algheresi ai campionati nazionali dell’ente di promozione sportiva CSEN, andati in scena a Fidenza. In un palazzetto gremito che ha radunato 2.300 allievi provenienti da tutta Italia, suddivisi per fasce d’età, peso e grado di cintura, la Why Company Martial Gym Alghero ha conquistato due prestigiosi podi nazionali.

A salire sul gradino più alto è stata Beatrice Panzalis, protagonista di una gara impeccabile nella categoria Under 10 (cinture verdi, blu e marroni), dove ha conquistato la medaglia d’oro laureandosi campionessa nazionale.

Ottimo risultato anche nella categoria Under 12 femminile, dove Diana Dos Santos Orani ha centrato il podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo al termine di prove combattute. Sfortunato invece Francesco Paddeu Frulio: nonostante una prestazione di grande grinta e carattere sul tatami, il giovane atleta algherese ha dovuto cedere il passo a un avversario molto preparato che ha poi conquistato il titolo di categoria.

Grande la soddisfazione in casa Why Company Martial Gym Alghero per i risultati ottenuti in una competizione così numerosa e qualificata, con un plauso particolare all’istruttore e arbitro nazionale Angelino Ara, che ha accompagnato e seguito i giovani atleti con cura e attenzione durante tutta la trasferta emiliana.