Judo giovanile, assegnati 17 titoli a Ruinas: il Guido Sieni Sassari fa la parte del leone

Il Judo giovanile sardo ha incoronato i suoi 17 nuovi campioni regionali per la categoria Esordienti B (atleti di 13 e 14 anni). Il massimo appuntamento dell’Isola si è disputato sul tatami della Palestra comunale di Ruinas (OR) in occasione del 20° Campionato Regionale di categoria, organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna – Settore Judo, presieduto dal Maestro Claudio Camba, in collaborazione con i club locali.

La manifestazione ha visto affrontarsi 63 giovani judoka (43 ragazzi e 20 ragazze) suddivisi in otto categorie di peso maschili e nove femminili, con i titoli distribuiti tra 13 differenti società a dimostrazione dell’ampio equilibrio del movimento isolano.

A dominare il medagliere è stato il C.S. Guido Sieni di Sassari, capace di conquistare quattro titoli regionali, tutti nel settore maschile. Ottima prestazione anche per lo Yawara Quartu, con due medaglie d’oro in ambito femminile.

I risultati maschili

38 kg: 1° Emanuele Sechi (C.S. Guido Sieni), 2° Tommaso Macciocu (C.S. Guido Sieni), 3° Davide Deriu (Yano Macomer).

42 kg: 1° Federico Canu (C.S. Guido Sieni), 2° Federico Mastinu (J.C. Alghero), 3° Riccardo Venturi (J.C. Alghero).

46 kg: 1° Pietro Arcamone (C.S. Guido Sieni), 2° Esteban Mulas (Dorgali), 3° Jacopo Vadilonga (Ceracchini Cagliari).

50 kg: 1° Leonardo Cocco (Accademia Sassari), 2° Daniel Casti (Yawara Quartu), 3° Gabriele Spanu (G.S. Judo Terralba) e Mattia Poddesu (Serrenti 84).

55 kg: 1° Riccardo Porceddu (C.S. Guido Sieni), 2° Riccardo Sodini (Serrenti 84), 3° Gabriele Corradino (Ichnos Cagliari) e Matteo Bontempi (Jigorokano Isili).

66 kg: 1° Andrea Monaco (J.C. Alghero), 2° Emmanuele Angius (Judokai Cagliari), 3° Orlando Cossu (C.S. Guido Sieni) e Samuele Portas (Yawara Quartu).

73 kg: 1° Leonardo Pitelli (Senjyonos Monserrato), 2° Luca Gugliotta (Yawara Quartu), 3° Davide Pira (Yano Macomer).

+81 kg: 1° Daniele Decherchi (J.C. Torres), 2° Thomas Masia (Accademia Sassari), 3° Gianni Ladu (Dorgali).

I risultati femminili

36 kg: 1ª Alessia Villassanta (Jigorokano Isili).

40 kg: 1ª Giulia Arru (Yano Macomer), 2ª Maria Sofia Porcu (Renshu Club Monserrato).

44 kg: 1ª Sara Girau (Ichnos Cagliari), 2ª Giorgia Massidda (Renshu Club Monserrato).

48 kg: 1ª Viola Poddesu (Serrenti 84), 2ª Noemi Dore (Yano Macomer).

52 kg: 1ª Beatrice Melis (Yawara Quartu), 2ª Charlot Moana DiCaprio (Club Bosa), 3ª Adele Cherchi (Serrenti 84).

57 kg: 1ª Mariia Burlaka (J.C. Maddalena), 2ª Emma Secci (Yawara Quartu), 3ª Emma Pintore (Yano Macomer).

63 kg: 1ª Adele Paolocci (Renshu Club), 2ª Carlotta Mafalda Sotgiu (J.C. Alghero).

70 kg: 1ª Sofia Figus (Yawara Quartu), 2ª Beatrice Martinelli (J.C. Alghero).

+70 kg: 1ª Martina Diana (Shindo Ryu Oristano).

Il bilancio federale

«La manifestazione ha offerto un’importante occasione di confronto per i giovani judoka sardi, mettendo in evidenza il lavoro svolto dalle società nella formazione delle nuove generazioni», ha commentato Claudio Camba, presidente del settore Judo della FIJLKAM Sardegna. «Oltre ai risultati agonistici, rappresenta un passaggio significativo nel percorso sportivo degli Esordienti B, chiamati a misurarsi con i propri coetanei e a maturare esperienza sui tatami regionali».