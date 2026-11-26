Insularità e trasporti, Pais sul parere Ue per le deroghe marittime: «Bene, ma servono misure anche per gli aerei»

«Accolgo con grande favore il parere positivo espresso dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo sulla revisione del sistema ETS, che apre alla possibilità di introdurre deroghe per i collegamenti marittimi con la Sardegna. Un importante passo verso il concreto riconoscimento degli svantaggi derivanti dall’insularità». Così Michele Pais, già Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ed esponente della Lega.

«Un risultato che si inserisce nel percorso avviato anche dal Comitato europeo delle Regioni con il parere del 1° dicembre 2022, di cui sono stato membro, e con cui si chiedevano misure fiscali e regimi di aiuto specifici per le isole. Ora è necessario ora accelerare l’iter legislativo europeo e lavorare affinché analoghe deroghe siano estese anche al trasporto aereo, altrettanto strategico per la mobilità dei sardi e per la competitività del nostro sistema economico«.

«Occorre dare concreta attuazione al principio di insularità, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana quanto dai Trattati europei. Su questa battaglia è auspicabile la più ampia convergenza di tutte le forze politiche, senza distinzioni di appartenenza, nell’esclusivo interesse della Sardegna e dei sardi».