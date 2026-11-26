“Insieme Contro la Violenza”, all’Istituto Roth di Alghero una mattinata tra memoria, testimonianze e musica

Ieri 25 novembre, presso l’auditorium del Liceo Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica (ex Istituto Professionale Industria e Artigianato), dell’IIS A. Roth di Alghero, si è svolto l’evento Insieme contro la Violenza alla sua 6^ Edizione 2026.

La mattina si è svolta tra grandi emozioni grazie alle testimonianze sui temi della violenza che hanno commosso la platea, costituita da studenti della stessa scuola, famiglie, docenti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

L’assessora Raffaella Sanna ha ricordato la vicenda del femminicidio di Michela Fiori: una tragedia che ha travolto l’intera comunità algherese. Al tempo il sindaco era Mario Bruno, intervenuto poi per raccontare come l’Amministrazione Comunale si sia presa cura dei figli di Michela. Anche Speranza Piredda, presidente de La Rete delle Donne, ha spiegato quale sia stato il ruolo dell’associazione in questa triste vicenda.

L’altra testimonianza è stata quella di Piera Muresu, la donna di Sennori che circa cinque anni fa è scampata a un tentato femminicidio.

Il pubblico ha anche vissuto momenti artistici di altissimo livello, minuziosamente curati dal maestro e professore Francesco Scognamillo che si è esibito al piano e al sax. La voce è stata di Teresa Sanna, giovane cantante algherese che con la sua voce ha affascinato tutti. Gli stessi momenti sono stati accompagnati dal maestro Massimiliano Peana al violino.

In apertura è andata in scena una versione speciale di Cuore e Vento dei Tazenda-Modà, per poi proseguire con No Potho Reposare, durante la quale è stata letta una parte del brano In piedi, signori, davanti a una donna di Bertozzo, interpretata dall’artista algherese Elisabetta Dettori.

Tutti i momenti sono stati incorniciati dal lavoro delle studentesse e degli studenti del corso Manutenzione Assistenza Tecnica: Diego, tecnico addetto alle luci, ha riprodotto un’atmosfera suggestiva. Isabella, Marta, Alessandra, Ilaria, Danilo e Lorenzo sono solo alcuni tra gli studenti che sono stati ringraziati per aver curato gli aspetti organizzativi e la regia artistica e tecnica.

Un importante messaggio è arrivato dalla scuola primaria “La Pedrera” dell’Istituto Comprensivo n°2 di Alghero: i giovanissimi studenti della classe 5^B hanno interpretato alcuni brani con le launeddas, guidati dal maestro Dante Tangianu.

L’evento si è concluso con un finale a sorpresa: gli artisti hanno riprodotto la canzone Imagine di John Lennon, assieme agli studenti Marta e Giovanni, rispettivamente al basso e alla chitarra. Contemporaneamente sono state proiettate le immagini e i video raccolti durante l’organizzazione dell’Evento, dimostrando quanto l’organizzazione della giornata abbia reso gli studenti, le famiglie e il personale scolastico ancora più uniti.

In apertura è intervenuto il Dirigente Scolastico, Angelo Parodi, che ha sottolineato l’importanza di eventi di questo tipo, patrocinati dal Comune di Alghero. L’assessora Maria Grazia Salaris ha portato i saluti dell’Amministrazione e del sindaco Raimondo Cacciotto. Per l’associazione culturale di Sennori “Il Lentischio” hanno partecipato le dott.sse Angela Pazzola e Maria Paola Cordella.

Il progetto, nato da un’idea del Liceo Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica di Alghero, ora è divenuto un vero e proprio modello educativo che si chiede di replicare in altre sedi per estenderlo anche al di fuori delle mura scolastiche.