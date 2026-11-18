Incidente sulla statale 127 bis verso Alghero, scontro tra tre auto: quattro feriti in ospedale

Paura e rallentamenti alla circolazione nella tarda mattinata di martedì lungo la Statale 127 bis, in direzione Alghero, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto Il bilancio dell’impatto è di quattro persone ferite, tutte accompagnate al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, impegnate a mettere in sicurezza la carreggiata, regolare il traffico e compiere tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.